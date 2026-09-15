Juez Manuel J. enfrenta otras tres acusaciones: Fiscalía Anticorrupción

Martes 15 de septiembre de 2026

El juez Manuel J., quien deberá presentar su renuncia al cargo esta semana, enfrenta otras tres acusaciones ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, informó su titular, Abelardo Valenzuela.

El funcionario explicó que el juzgador se encuentra vinculado a proceso y tiene hasta el viernes para formalizar su dimisión, luego de ofrecer renunciar al cargo a cambio de una suspensión judicial dentro del proceso que enfrenta por prevaricación agravada.

Manuel J., quien asumió hace aproximadamente un año como juez del Distrito Judicial Hidalgo, aceptó una salida alterna que contempla la suspensión del proceso y el cumplimiento de medidas cautelares durante 12 meses.

De acuerdo con Valenzuela, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron contundentes y la propuesta de la defensa representa una aceptación tácita de los hechos señalados.

El caso deriva de una audiencia celebrada en Parral, donde el juez habría modificado una medida cautelar de prisión preventiva a favor de una persona imputada por violencia familiar, cuyo abogado tendría una relación de amistad con el juzgador, según elementos obtenidos de publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción aclaró que las otras tres carpetas de investigación continúan su curso, por lo que no se descarta que Manuel J. pueda volver a enfrentar procesos judiciales una vez que dichas investigaciones sean judicializadas.