Juez acusado de prevaricación agravada comparecerá hoy ante un juez

Viernes 11 de septiembre de 2026

El juez Manuel Jurado Torres será presentado este viernes, a las 11:00 horas, en audiencia inicial luego de haber sido detenido tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

De acuerdo con la información difundida, al juzgador se le atribuye el delito de prevaricación agravada, relacionado con su actuación en un proceso penal en el que reclasificó una acusación de feminicidio a homicidio imprudencial y vinculó al imputado por este último delito.

La resolución generó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos y autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado sostuvo que contaba con elementos para que el caso continuara bajo la clasificación de feminicidio.

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, informó que las indagatorias apuntan a que el juez presuntamente habría utilizado su cargo para favorecer a la defensa del imputado, debido a una relación de amistad con el abogado defensor, lo que habría derivado en una ventaja procesal indebida.

Será durante la audiencia cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica del juez, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra.