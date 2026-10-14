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Miércoles 14 de octubre de 2026

Juez cierra proceso contra Garduño por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Juárez

Ciudad Juárez.– Con la oposición de sobrevivientes y familiares de las víctimas, un juez federal determinó sobreseer la causa penal seguida contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), relacionada con el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 personas muertas y 27 lesionadas.

La resolución fue emitida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien consideró que Garduño cumplió con las condiciones establecidas desde enero de 2025 para mantener la suspensión condicional del proceso. De acuerdo con la información difundida, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria y Garduño no quedará con antecedentes penales derivados de esta causa.

El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria que se encontraba bajo responsabilidad del INM en Ciudad Juárez.

Antes de conocerse la resolución, Garduño ofreció disculpas y manifestó que aceptaría la determinación judicial.

Entre las condiciones que el juez consideró cumplidas se encuentran la reparación del daño, atención médica para sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas, una disculpa pública, cursos de Derechos Humanos y Protección Civil, así como recorridos por estaciones migratorias para verificar medidas de seguridad.

Durante la audiencia, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que Garduño había cumplido con las condiciones impuestas y manifestó que no tenía oposición al sobreseimiento. También se informó que se destinaron 3.5 millones de pesos para indemnizar a ocho víctimas que se encontraban pendientes de recibir la reparación correspondiente.

Víctimas rechazan el cierre del caso

Sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas se manifestaron en contra de la determinación judicial. Durante la audiencia señalaron que, desde su perspectiva, las condiciones establecidas no fueron cumplidas en su totalidad y cuestionaron que el proceso concluyera sin llegar a juicio.

Una familiar de una de las víctimas aseguró que no otorgaba su perdón a Garduño y criticó que posteriormente recibiera otro cargo dentro del Gobierno Federal.

Por su parte, Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), cuestionó la actuación de la FGR al señalar que desde el inicio se formuló una imputación por ejercicio indebido del servicio público, lo que permitió acceder a una salida alterna al proceso.

La representación de las víctimas anunció que presentará un recurso de apelación contra la resolución que cerró la causa penal.

El sobreseimiento abre así una nueva etapa jurídica en uno de los casos que mayor impacto generó en Ciudad Juárez por la muerte de 40 personas migrantes bajo custodia del Estado mexicano.

Con información de Milenio.

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