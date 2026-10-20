Juez del caso Jáuregui también ordenó captura de accionista de Miss Universo

Martes 20 de octubre de 2026

El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes, encargado de conducir la audiencia del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno por el presunto delito de traición a la patria, es el mismo juzgador que recientemente giró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo.

Santos Dorantes se desempeña como juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde este martes se desarrolla el procedimiento federal contra Jáuregui.

De acuerdo con la información difundida, el pasado jueves el juez libró una nueva orden de captura contra Rocha Cantú por su presunta participación en una organización criminal que habría realizado operaciones de lavado de dinero por cerca de 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025.

La orden también comprende a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universo México, así como a otras cuatro personas señaladas como presuntos integrantes de la misma estructura.

Los delitos atribuidos en ese expediente son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones que deberán ser acreditadas por las autoridades federales ante los tribunales.

El nombre de Santos Dorantes adquiere ahora relevancia en Chihuahua debido a que es el juez que lleva la causa penal 408/2026 contra César Jáuregui, cuya audiencia fue diferida este martes hasta las 9:00 de la noche, después de que la defensa solicitara tiempo adicional para conocer y analizar la carpeta presentada por la Fiscalía General de la República.

Ambos procedimientos son independientes y corresponden a hechos y delitos distintos; la coincidencia radica en que será el mismo juez federal quien intervenga en las respectivas causas.