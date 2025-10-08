Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio

Miércoles 8 de octubre de 2025

Parral, Chih.— Durante la audiencia de vinculación o no a proceso de Fernando R.G., acusado de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Eloy Soto Payán, el juez Elmer Lerma Fontes denunció presiones externas para favorecer al imputado, quien es hermano del diputado y actual presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez.

Aunque sin hacer señalamientos directos, el juzgador expresó durante la audiencia:

“No deben utilizar ningún medio extrajurídico. Hagan su trabajo bien, no necesitan eso. Ustedes saben a qué me refiero.”

Lerma Fontes, con 20 años de experiencia en el Poder Judicial, subrayó que es la primera vez que enfrenta una situación de esta naturaleza y dejó claro que no permitirá ningún tipo de interferencia:

“Prefiero perder mi trabajo a hacer este tipo de cosas. No voy a permitirlo”, expresó con firmeza ante los presentes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez resolvió vincular a proceso a Fernando R.G. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta previamente, y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre en el exterior de una funeraria en Parral, Chihuahua, cuando Fernando R.G. sostuvo una discusión con Eloy Soto Payán. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado sacó un arma calibre .22 con la intención de disparar, y en el intento lesionó a los abogados Enrique Eduardo Muñoz y Héctor Villasana. Tras el ataque, se dio a la fuga y fue detenido momentos después por agentes estatales, al esconderse en una florería cercana.

La relevancia del caso ha aumentado debido al vínculo familiar del acusado con un alto funcionario del Congreso local, lo que ha generado inquietud en la opinión pública respecto a la independencia del Poder Judicial.

Hasta el momento, el diputado Guillermo Ramírez no ha emitido una postura pública sobre el proceso legal que enfrenta su hermano.