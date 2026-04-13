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Lunes 13 de abril de 2026

Juez desestima demanda de Trump contra The Wall Street Journal por difamación

Un juez federal en Estados Unidos desestimó la demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra el periódico The Wall Street Journal, en la que reclamaba 10 mil millones de dólares por un reportaje relacionado con Jeffrey Epstein.

El fallo fue emitido por el juez Darrin Gayles, del Tribunal de Distrito del Sur de Florida, quien determinó que el mandatario no logró demostrar que el medio actuó con “malicia real”, requisito legal clave en este tipo de casos.

Falta de elementos para probar difamación

En su resolución, el juez señaló que Trump no presentó argumentos suficientes para acreditar que la publicación era falsa o que el medio actuó con desprecio por la verdad.

Además, destacó que el diario contactó al propio Trump antes de publicar el artículo, incluyendo su postura en la cobertura, lo que refuerza la diligencia periodística.

La demanda fue desestimada sin perjuicio, lo que permite al presidente volver a presentarla si así lo decide.

Reacciones de las partes

El equipo legal de Trump adelantó que buscará reingresar la demanda, mientras que un portavoz de Dow Jones celebró la resolución.

“Respaldamos la fiabilidad, rigor y precisión de nuestros informes”, indicó la empresa en un comunicado.

Contexto del caso

La demanda se originó a raíz de un artículo publicado en julio, en el que se mencionaba una supuesta carta atribuida a Trump dentro de un álbum de cumpleaños de 2003 relacionado con Epstein, figura vinculada a delitos sexuales.

El mandatario negó la autenticidad del contenido y sostuvo que “no existe ninguna carta ni dibujo” de su autoría.

Antecedentes legales

El fallo representa un nuevo revés en los litigios emprendidos por Trump contra medios de comunicación, luego de acciones similares contra organizaciones como The New York Times y otras cadenas informativas.

El caso se enmarca en la tensión persistente entre el presidente y diversos medios, en medio de cuestionamientos sobre libertad de prensa y estándares legales en demandas por difamación en Estados Unidos.

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