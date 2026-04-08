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Miércoles 8 de abril de 2026

Juez libera a “El Larry”, presunto jefe de plaza de Los Cabrera, tras declarar ilegal su detención

Un juez federal dejó en libertad a Fernando C. S., alias “El Larry”, señalado como operador de la célula criminal Los Cabrera en Guachochi, luego de determinar que su detención —realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional— fue ilegal.

La captura ocurrió la noche del jueves 2 de abril, cuando fuerzas estatales y federales detuvieron a “El Larry” junto con Johnny Q. L., Gabriel S. M., Honorio S. F., Fernando C. S., Joel Iván C. y un menor de edad identificado con iniciales J. M. A. S. Los sujetos viajaban en una Ford Territory y un vehículo Volkswagen sin matrículas.

Durante la inspección, los agentes aseguraron seis armas largas, mil 770 cartuchos útiles, 60 cargadores y seis chalecos tácticos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que solicitó audiencia inicial para imputarles delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, al ser presentados ante el Poder Judicial de la Federación, el juez concluyó que no resultaba creíble que los imputados hubieran sido capturados portando seis armas de grueso calibre, según fuentes de la SSPE. Ante ello, declaró ilegal la detención y ordenó la liberación de todos los involucrados, pese a que el armamento quedó asegurado por la Fiscalía General de la República como evidencia.

La SSPE había considerado la aprehensión de “El Larry” como un golpe importante contra la presencia de Los Cabrera en Guachochi. El titular de la Policía Estatal, Gilberto Loya Chávez, declaró el sábado que contaban con información de inteligencia obtenida a través de la Plataforma Centinela y denuncias ciudadanas que lo señalaban como jefe de plaza.

La presencia de Los Cabrera, grupo ligado a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, ha aumentado desde el año pasado en la región. En 2024 circuló un video donde presuntos integrantes del grupo aparecían armados sobre camionetas, acompañado del mensaje “Agárrense puercos, #loscabrera ya vamos por #guachochi”. Aunque las autoridades nunca confirmaron su autenticidad, la detención de “El Larry” reforzaba la hipótesis de su operación en la zona.

Con esta resolución judicial, las autoridades estatales y federales deberán replantear su estrategia en un municipio donde Los Cabrera buscan fortalecer su control dentro del corredor Aldama–Ojinaga.

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