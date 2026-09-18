Jueza no vincula a proceso a policía acusado de violación; consideró insuficientes las pruebas

Viernes 30 de octubre de 2026

Una jueza determinó no vincular a proceso al agente de la Policía Municipal Cristian Abraham M. M., acusado de violación agravada y abuso de autoridad contra Marcos Aarón S. M., al considerar que no existían elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

La resolución se produjo después de una audiencia de aproximadamente siete horas, en la que fueron presentados testimonios y elementos tanto de la Fiscalía de Distrito Zona Centro como de la defensa del policía.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos denunciados habrían ocurrido el 20 de septiembre de 2026, cuando Marcos Aarón fue detenido en la colonia Sierra Azul por un presunto delito contra la salud.

La Fiscalía sostuvo que el agente habría aprovechado su función como elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para cometer una agresión sexual durante la detención.

Sin embargo, cuatro policías que participaron en el operativo declararon ante el Tribunal Superior de Justicia que no observaron una agresión sexual contra el detenido.

La defensa presentó además el testimonio de dos médicos que revisaron al denunciante el día de los hechos, quienes señalaron que en ese momento no observaron lesiones visibles.

La Fiscalía mantuvo su acusación y argumentó que la ausencia de una denuncia inmediata no necesariamente descarta una agresión sexual, pues una víctima puede revelar lo ocurrido posteriormente por diferentes circunstancias.

FGE informa antecedentes del denunciante

Durante el caso también se dio a conocer que Marcos Aarón S. M. cuenta con antecedentes penales por robo agravado y delitos contra la salud, de acuerdo con información atribuida a la Fiscalía General del Estado.

Según lo expuesto, había recuperado su libertad cuatro días antes de la detención del 20 de septiembre.

Estos antecedentes, por sí mismos, no determinan la veracidad o falsedad de una denuncia por agresión sexual; la resolución judicial se centró en la suficiencia de los elementos presentados respecto de los hechos investigados.

Finalmente, la jueza resolvió no vincular a proceso a Cristian Abraham M. M. por falta de pruebas suficientes, por lo que el agente quedó en libertad.