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Martes 17 de marzo de 2026

Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante por presunto huachicol fiscal

Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de presuntamente encabezar una red dedicada al llamado “huachicol fiscal” desde el sistema de aduanas.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, tras una audiencia de tutela de derechos promovida por la defensa.

La juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República vulneró el derecho a una defensa adecuada al negarse reiteradamente a entregar el acceso completo a la carpeta de investigación.

Por ello, ordenó a la Fiscalía permitir la revisión íntegra del expediente, incluyendo la entrega de un inventario detallado de tomos, anexos, discos y registros, así como facilitar el análisis de evidencia digital por peritos de la defensa.

El caso, correspondiente a la causa penal 325/2025, se encontraba en una etapa avanzada; sin embargo, la falta de acceso a la información impidió a los abogados preparar su estrategia legal.

Con esta resolución, el proceso regresa a la fase de investigación complementaria por un periodo adicional de tres meses, lo que permitirá a la defensa revisar pruebas, cuestionar actos ministeriales y solicitar nuevas diligencias.

Asimismo, la jueza instruyó a la FGR atender todas las solicitudes pendientes de la defensa y remitir oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, relacionadas con actos de investigación previamente requeridos.

El vicealmirante fue detenido el 2 de septiembre en Salina Cruz y permanece en el penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la FGR, Farías Laguna habría liderado una red de corrupción que permitió el ingreso de al menos 31 buques con combustible ilegal en puertos como Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

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