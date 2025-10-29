Jugará futbolista chihuahuense en la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar

Miércoles 29 de octubre de 2025

El joven futbolista Diego André Mejía Amparán, originario de Chihuahua y formado en Cuauhtémoc, cumplirá uno de sus más grandes sueños al participar en la Copa del Mundo Sub-17, que se llevará a cabo en Qatar, representando a la selección nacional de El Salvador.

Con tan solo 16 años, Diego André se ha ganado un lugar en el ámbito futbolístico gracias a su talento, disciplina y trayectoria. Hijo del exfutbolista y actual director técnico Diego Mejía, el joven chihuahuense cuenta con doble nacionalidad, lo que le permitió ser convocado por la selección salvadoreña para disputar el torneo internacional, donde enfrentará a potencias como Alemania, Colombia y Corea del Norte.

Desde temprana edad, André mostró una gran pasión por el balompié, formándose en las academias Real Sociedad Cuauhtémoc y Real Sociedad Chihuahua, donde comenzó a destacar por su técnica y liderazgo dentro del campo. Su carrera ha sido marcada por su participación en diversos torneos internacionales, como la Donosticup en España, la Gothia Cup en Suecia, la Norway Cup en Dinamarca y la Apple Cup en México, entre otros.

Actualmente, es jugador de las fuerzas básicas del Club Santos Laguna, donde milita en la categoría Sub-17. Con el equipo lagunero, ha conseguido importantes logros, como el campeonato del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas realizado recientemente en Toluca y el subcampeonato del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX Sub-17.

La convocatoria de Diego André Mejía Amparán a la selección de El Salvador representa no solo un reconocimiento a su talento, sino también un orgullo para Chihuahua y para todos los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar a una copa mundial.

“Es un sueño hecho realidad poder representar a un país en un torneo tan importante y enfrentar a selecciones de gran nivel. Seguiré trabajando con humildad y dedicación para dejar en alto el nombre de El Salvador y también el de mi tierra, Chihuahua”, expresó el joven futbolista.

La Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025 será una oportunidad invaluable para que Mejía continúe creciendo en su carrera deportiva y demuestre su potencial ante el mundo.