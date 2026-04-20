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Lunes 20 de abril de 2026

Julio Mercado asume dirección del IMSS en Chihuahua

Julio Mercado Castruita tomó posesión este lunes como nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Chihuahua, durante un acto protocolario.

En su mensaje, el funcionario refrendó su compromiso de fortalecer la atención médica y garantizar servicios dignos y oportunos para los derechohabientes.

Mercado Castruita cuenta con una trayectoria de 34 años dentro del IMSS, institución encargada de brindar servicios de salud a millones de mexicanos en el país.

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