Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

El cantante de música regional Junior H confirmó a las autoridades municipales que en su presentación del próximo 21 de noviembre en la capital de Chihuahua no interpretará corridos con “apología al delito”.

Según la Subdirección de Gobernación del municipio, el artista entregó previamente un setlist revisado, en el que habría excluido canciones controversiales, como parte de un acuerdo con las autoridades para evitar posibles conflictos.

Este compromiso surge luego de que existiera incertidumbre sobre su actuación, ya que en ocasiones anteriores Junior H ha interpretado narcocorridos, género que ha generado rechazo institucional en varios lugares del país.

La medida refleja una tendencia creciente en municipios mexicanos, donde las autoridades han comenzado a regular letras consideradas como incentivadoras de la violencia o el crimen, abriendo el debate entre libertad artística y responsabilidad social.