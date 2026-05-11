Junior H sorprende en La Mañanera; canta en vivo durante presentación de “México Canta”

Lunes 11 de mayo de 2026

El cantante Junior H sorprendió este lunes al aparecer en la conferencia matutina del Gobierno Federal, donde interpretó en vivo su éxito “Y lloro” durante la presentación de la segunda temporada del programa México Canta.

El exponente de los corridos tumbados acudió acompañado de Majo Aguilar, con quien participó en la promoción de la nueva edición del proyecto musical.

Durante su intervención, Junior H interpretó una versión en vivo de su tema ante los asistentes de La Mañanera, generando sorpresa por su presencia en un espacio habitualmente destinado a temas políticos y de gobierno.

En el evento también participaron integrantes de la primera temporada de México Canta, quienes se sumaron a la presentación de esta nueva etapa del programa.

La participación del cantante rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del momento en que interpretó uno de sus temas más populares desde Palacio Nacional.