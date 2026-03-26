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Jueves 26 de marzo de 2026

Jurado en Los Ángeles declara negligentes a Instagram y YouTube por diseño adictivo

Los Ángeles, EE. UU. — En un fallo histórico, un jurado de Los Ángeles determinó que Instagram y YouTube actuaron con negligencia al diseñar aplicaciones con características adictivas que perjudicaron la salud mental de una joven usuaria.

Tras nueve días y casi 44 horas de deliberación, el jurado concluyó que ambas plataformas fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus sistemas, favoreciendo patrones de uso compulsivo. El caso fue impulsado por una mujer de 20 años que aseguró haberse vuelto adicta desde temprana edad debido a mecanismos de diseño altamente llamativos.

El juicio duró cerca de un mes e incluyó testimonios de expertos en adicciones, terapeutas, ingenieros de plataformas y ejecutivos de alto nivel, entre ellos Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

El jurado ordenó una indemnización total de 3 millones de dólares, de los cuales Meta deberá cubrir el 70 % y YouTube (Google) el 30 %.

Este veredicto llega días después de que un jurado en Nuevo México declarara a Meta responsable por no proteger a menores de depredadores en línea, imponiendo multas civiles por 375 millones de dólares. La compañía anunció que apelará.

Tradicionalmente, las redes sociales se han amparado en la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones de 1934, que las protege del contenido generado por usuarios. Sin embargo, estos fallos marcan un precedente al enfocarse en el diseño de las plataformas, no en el contenido publicado.

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