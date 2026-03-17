Justicia federal avala decomiso de residencia de ex esposa de Lozoya en Guerrero

Martes 17 de marzo de 2026

Un tribunal federal ordenó transferir a la Federación una mansión ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo, adquirida en 2013 por Marielle Helene Eckes, ex esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como parte de un proceso de extinción de dominio vinculado al caso Odebrecht.

La resolución fue aprobada por unanimidad por el tribunal, a propuesta de la magistrada Karina Barrera Ortiz, con lo que se revocó la sentencia emitida el 4 de abril de 2025 por la jueza Esperanza Arias Vázquez, quien había declarado improcedente la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República.

En su momento, la juzgadora argumentó que la Ley de Extinción de Dominio vigente desde 2019 no era aplicable al caso, debido a que la propiedad fue adquirida en 2013, antes de que iniciara en 2017 la investigación por lavado de dinero relacionada con el caso Odebrecht.

No obstante, el tribunal de alzada determinó lo contrario y ordenó que el inmueble pase a manos del Estado mexicano. La residencia, ubicada en el condominio Quinta Mar, cuenta con una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados y fue adquirida mediante un fideicomiso en el que Eckes figuraba como fideicomisaria.

Este procedimiento es independiente del proceso penal, ya que en la extinción de dominio no se juzga la conducta del propietario, sino la legalidad del origen de los recursos con los que se adquirió el bien.

Cabe señalar que el inmueble también permanece asegurado dentro del proceso penal que enfrenta Lozoya por el caso Odebrecht. Asimismo, el ex funcionario enfrenta otro juicio de extinción de dominio por su residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada en 38 millones de pesos.

En ese caso, un tribunal ya ordenó la pérdida del inmueble en 2024; sin embargo, Lozoya promovió un amparo que aún está pendiente de resolución definitiva, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara atraer el caso.

Con esta resolución, los tribunales han avanzado en el aseguramiento y posible decomiso de bienes vinculados al ex director de Pemex y su entorno, en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción en México.