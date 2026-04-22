Karol G anuncia conciertos en México con su “TropiTour 2026”

Miércoles 22 de abril de 2026

La cantante colombiana Karol G confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira internacional “Viajando por el mundo TropiTour”, tras el éxito de su anterior tour Mañana Será Bonito.

Fechas en México

6 de noviembre: Estadio BBVA – Monterrey

13 de noviembre: Estadio GNP Seguros – Ciudad de México

No se descarta que la artista abra más fechas, como ha ocurrido en visitas anteriores debido a la alta demanda.

Venta de boletos

Preventa: 29 de abril, 14:00 hrs (exclusiva con tarjetas MasterCard)

Venta general: 30 de abril, 14:00 hrs, a través de Ticketmaster

Gira internacional

El “TropiTour” arrancará en julio de 2026 en Estados Unidos y recorrerá países de América y Europa, incluyendo Canadá, Brasil, Colombia, España, Francia y Reino Unido, con fechas programadas hasta julio de 2027.

Aunque el setlist oficial no ha sido revelado, se espera que incluya los temas más populares que recientemente interpretó en Coachella, con posibles ajustes para cada ciudad.

La gira consolida a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global, con presentaciones en algunos de los estadios más importantes del mundo.