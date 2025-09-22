Kim Jong Un abierto a diálogo con EE.UU. si abandona demanda de desnuclearización

Lunes 22 de septiembre de 2025

El líder norcoreano, Kim Jong Un, manifestó este lunes que estaría dispuesto a mantener futuras conversaciones con Estados Unidos, siempre y cuando Washington deje de exigir la renuncia total del arsenal nuclear norcoreano.

Según reportes de la agencia estatal KCNA, Kim afirmó que “si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos”.

Kim también recordó con aprecio las tres reuniones que sostuvo con el expresidente Donald Trump durante su primer mandato, aunque ese proceso de diálogo colapsó en 2019.

El líder norcoreano reiteró que su país nunca renunciará a su arsenal nuclear, y criticó las sanciones internacionales, señalando que estas solo han fortalecido la resistencia y capacidad de Pyongyang para resistir presiones externas.

En un discurso ante el Parlamento, Kim hizo una referencia implícita al destino del exlíder libio Muamar Gadafi, insinuando que la experiencia de otros países que entregaron sus armas nucleares justifica su negativa a desnuclearizarse.

Por otro lado, Kim descartó la posibilidad de diálogo con Corea del Sur, a pesar de los esfuerzos del nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por reducir tensiones en la península.