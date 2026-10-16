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Viernes 16 de octubre de 2026

Kneecap debuta en México con consignas a favor de Palestina

Ciudad de México.- El grupo irlandés Kneecap ofreció su primer concierto en México la noche del jueves en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en una presentación marcada por la música, la reivindicación de su identidad cultural y mensajes políticos.

Durante el espectáculo, Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí combinaron hip hop, inglés y gaélico irlandés mientras banderas de Irlanda y Palestina permanecieron sobre el escenario.

El grupo interpretó temas como “Smugglers & Scholars”, “Sick in the Head”, “An Ra”, “Get Your Brits Out”, “Fine Art”, “FENIAN” y “H.O.O.D”, acompañados de visuales relacionados con la historia y los conflictos políticos de Irlanda.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando los integrantes pidieron al público levantar las manos para una fotografía y lanzaron la consigna “¡Palestina libre!”, que fue acompañada por asistentes que portaban banderas palestinas.

La agrupación convirtió así su debut en México en una combinación de música, identidad irlandesa y activismo político, manteniendo el tono provocador que ha caracterizado sus presentaciones internacionales.

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