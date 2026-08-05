LMB suspende indefinidamente a Danry Vásquez tras pelea campal entre Toros y Acereros

Miércoles 5 de agosto de 2026

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la suspensión inmediata e indefinida del jardinero venezolano Danry Vásquez, luego de los hechos ocurridos durante el encuentro entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, donde se registró una pelea campal que derivó en diversas sanciones disciplinarias.

El incidente ocurrió el pasado 2 de agosto durante la cuarta entrada del partido. De acuerdo con los reportes, Vásquez quedó atrapado en un rundown entre tercera base y home, siendo puesto out por el tercera base de Acereros, Rodolfo Amador.

Tras la jugada, el pelotero de Toros reaccionó de manera agresiva y presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a Amador. La situación escaló cuando el jugador de Monclova cayó al terreno, provocando la intervención de compañeros de ambos equipos y el vaciado de las bancas.

Como consecuencia del altercado, también fueron expulsados Adonis Medina, de Toros de Tijuana, así como Ryan Hernández y Jecksson Flores, de Acereros de Monclova.

Uno de los hechos más delicados derivados de la confrontación fue la lesión sufrida por Ryan Hernández, quien presentó una fractura en un brazo y requirió traslado en ambulancia para recibir atención médica especializada.

Tras analizar los videos y reportes arbitrales, la Liga Mexicana de Beisbol determinó imponer a Danry Vásquez una suspensión indefinida, medida que le impide participar con cualquier organización perteneciente al circuito mientras permanezca vigente la sanción.

La LMB reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia ante actos de violencia dentro del terreno de juego y señaló que continuará revisando cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad física de jugadores, personal y aficionados.