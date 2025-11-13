México

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Secretaría de Economía reconoce a casas tequileras con el distintivo “Hecho en México”

La Secretaría de Economía otorgó el Distintivo “Hecho en México” a seis casas tequileras y dos organismos del sector, en reconocimiento a su calidad, innovación y compromiso con la producción responsable. La ceremonia se realizó durante el evento “Tequila Hecho en México, Tradición y Grandeza” en la Torre Ejecutiva de la dependencia federal.

Entre los galardonados se encuentran la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el Consejo Regulador del Tequila (CRT), Grupo Solave, Productos Finos de Agave, Socios Agaveros de Huanímaro, Spirits Production Services, Tequila Los Abuelos y Casa Tequilera El Castillo, representando en conjunto 18 marcas.

El distintivo certifica el cumplimiento de estándares de trazabilidad, buenas prácticas e innovación, y funciona como sello de confianza para consumidores nacionales e internacionales. Durante el acto, Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, destacó el valor del tequila como embajador de la identidad mexicana.

Ramón González Figueroa, director general del CRT, reconoció la apertura de la Secretaría hacia la primera Denominación de Origen del país, mientras que Roberto Ciprés Cruces, presidente de la CNIT, resaltó que en 2023 el tequila generó 9 mil millones de pesos por IEPS y que en 2024 se exportaron más de 400 millones de litros a 120 países.

Durante el evento también se presentó el Panorama Global del Tequila, que indicó que la producción en 2024 alcanzó 495.8 millones de litros, consolidando a esta bebida como una de las espirituosas más dinámicas del mundo y símbolo del patrimonio cultural de México.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral

Vinculan a proceso a Alejandro Vera por delincuencia organizada; retiro cargo de lavado de dinero
Muere el “penny”: Estados Unidos despide a la icónica moneda de un centavo tras 232 años en circulación
Suspenderán servicio de agua este viernes en colonias cercanas a Tecnológico y Zaragoza
Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Suprema Corte y anuncia que acudirá a instancias internacionales tras fallo millonario
Diputado Octavio Borunda enfatiza urgencia de una economía circular en diálogos nacionales
Continúa apoyo a familias afectadas por riesgos en Fraccionamiento Monte Xenit
Jalisco se prepara para exportar pimiento morrón a Japón
Grupo Salinas enfrenta a la Suprema Corte por créditos fiscales millonarios

Municipios

Más Noticias

SAT impulsa la Cédula de Datos Fiscales para simplificar trámites
Argentina busca convertirse en potencia cuprífera bajo el gobierno de Javier Milei
Semifinales y final del Torneo Interfacultades +UACh 2025 de béisbol