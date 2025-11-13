La Secretaría de Economía reconoce a casas tequileras con el distintivo “Hecho en México”

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Secretaría de Economía otorgó el Distintivo “Hecho en México” a seis casas tequileras y dos organismos del sector, en reconocimiento a su calidad, innovación y compromiso con la producción responsable. La ceremonia se realizó durante el evento “Tequila Hecho en México, Tradición y Grandeza” en la Torre Ejecutiva de la dependencia federal.

Entre los galardonados se encuentran la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el Consejo Regulador del Tequila (CRT), Grupo Solave, Productos Finos de Agave, Socios Agaveros de Huanímaro, Spirits Production Services, Tequila Los Abuelos y Casa Tequilera El Castillo, representando en conjunto 18 marcas.

El distintivo certifica el cumplimiento de estándares de trazabilidad, buenas prácticas e innovación, y funciona como sello de confianza para consumidores nacionales e internacionales. Durante el acto, Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, destacó el valor del tequila como embajador de la identidad mexicana.

Ramón González Figueroa, director general del CRT, reconoció la apertura de la Secretaría hacia la primera Denominación de Origen del país, mientras que Roberto Ciprés Cruces, presidente de la CNIT, resaltó que en 2023 el tequila generó 9 mil millones de pesos por IEPS y que en 2024 se exportaron más de 400 millones de litros a 120 países.

Durante el evento también se presentó el Panorama Global del Tequila, que indicó que la producción en 2024 alcanzó 495.8 millones de litros, consolidando a esta bebida como una de las espirituosas más dinámicas del mundo y símbolo del patrimonio cultural de México.