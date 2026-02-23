La caída de “El Mencho” desata jornada de violencia, bloqueos y alertas internacionales

Lunes 23 de febrero de 2026

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el domingo 22 de febrero de 2026, detonó una de las jornadas más violentas y disruptivas registradas en México en años recientes, con narcobloqueos en al menos 20 estados, cancelaciones masivas de vuelos y alertas de múltiples gobiernos extranjeros.

El operativo en Tapalpa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la acción fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, con el objetivo inicial de capturar al líder criminal.

Durante el despliegue, los militares fueron atacados por integrantes del CJNG y repelieron la agresión. Cuatro presuntos delincuentes murieron en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos Oseguera Cervantes. Dos integrantes adicionales fueron detenidos y se aseguró armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes.

Tres elementos militares resultaron heridos.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para el operativo. La vocera Karoline Leavitt reconoció la coordinación bilateral, mientras que la agencia Reuters reportó la participación de un nuevo grupo de inteligencia estadounidense.

Extraoficialmente se informó del traslado de los restos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente a instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Narcobloqueos y violencia en 20 estados

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que tras el operativo se activó el “código rojo” en la entidad.

Se contabilizaron 252 narcobloqueos en al menos 20 estados, con quema de vehículos, ataques a sucursales bancarias y enfrentamientos armados en zonas urbanas de Guadalajara y Zapopan. Más de 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco reportaron daños.

También se registró la fuga de reos en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, y la suspensión de eventos públicos, incluido un partido de la Liga MX en el Estadio Corregidora.

Caos aéreo y suspensión de operaciones

La violencia impactó el transporte aéreo. Más de 325 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que, pese a los bloqueos en vialidades externas, la operación interna del aeropuerto de Guadalajara continuó bajo resguardo federal.

Aerolíneas como Air Canada, Volaris y Aeroméxico cancelaron múltiples vuelos. También se suspendieron corridas de autobuses hacia el occidente del país y operaciones portuarias en Manzanillo.

Alertas internacionales

La Embajada de Estados Unidos en México pidió a sus ciudadanos resguardarse en varias entidades. Gobiernos como Canadá, Reino Unido, España, Alemania, Francia, Italia, Australia, India, Argentina y otros actualizaron alertas de viaje, recomendando evitar desplazamientos no esenciales y mantenerse en lugares seguros.

Reacciones oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe coordinación con todos los estados y llamó a la población a mantener la calma.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado Christopher Landau calificó el operativo como un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico.

El perfil de “El Mencho”

Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Fue uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El CJNG mantenía presencia en más de 20 estados del país y operaciones internacionales en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa, además de vínculos para la obtención de precursores químicos en Asia.

Su muerte representa el golpe más significativo contra esta organización criminal y uno de los eventos de mayor impacto en la historia reciente del combate al narcotráfico en México.