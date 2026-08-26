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Miércoles 26 de agosto de 2026

“La captura” convierte calles de Chihuahua en escenarios de la historia de “El Chapo”

La película mexicana La captura, inspirada en la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, convirtió distintos puntos de Chihuahua capital en escenarios para recrear operativos, persecuciones y momentos clave de la historia.

La producción, protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández, Héctor Kotsifakis y Paola Fernández, llegó a streaming el 21 de agosto de 2026. Aunque la trama está inspirada en hechos ocurridos en Los Mochis, Sinaloa, buena parte de las escenas fueron filmadas en territorio chihuahuense.

Entre las locaciones utilizadas destacan las colonias Zarco, Girasoles, Tabalaopa y Concordia, además de sectores de la carretera a Aldama, Libramiento Oriente y zonas cercanas a La Palestina. También aparecen vialidades como Colegio Militar, calle 11, Oriente 1, Francisco Villa y Río de Janeiro.

Uno de los aspectos más curiosos del rodaje fue la transformación de espacios cotidianos. La Secundaria Técnica 61 fue utilizada para representar una comandancia, mientras que las secundarias 46 y 3049, además de una escuela en Girasoles, sirvieron para otras secuencias de la historia.

En el cruce de Río de Janeiro y Francisco Villa se realizaron escenas relacionadas con la salida de un túnel y el robo de un vehículo, mientras que establecimientos de la Zarco, calle 11 y Tabalaopa también fueron adaptados como sets.

La producción utilizó además un hotel ubicado rumbo a Cuauhtémoc para escenas vinculadas con el personaje inspirado en “El Chapo”. De esta manera, Chihuahua capital terminó representando distintos lugares de México dentro de una misma película, permitiendo que los espectadores locales puedan reconocer calles, escuelas y otros espacios de la ciudad a lo largo de sus aproximadamente 91 minutos.

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