Lunes 23 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que México no aceptará subordinación frente a ninguna nación y aseguró que las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación internacional deberán desarrollarse bajo el respeto absoluto a la soberanía nacional.

Durante la ceremonia conmemorativa del 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizada en instalaciones de la Secretaría de Marina, la mandataria sostuvo que México mantendrá su autonomía para decidir su modelo de desarrollo y el aprovechamiento de sus recursos naturales.

“La cooperación no significa subordinación. La relación entre las naciones no significa renunciar nunca a nuestra soberanía”, expresó ante integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios federales.

México defenderá su independencia económica y tecnológica

Sheinbaum señaló que el escenario internacional enfrenta tensiones económicas, disputas políticas y transformaciones tecnológicas que obligan al país a fortalecer sus capacidades industriales, científicas y productivas.

En ese sentido, afirmó que México tiene derecho a definir sus políticas de desarrollo, proteger su soberanía energética y alimentaria, impulsar la innovación tecnológica y aprovechar sus recursos naturales en beneficio de la población.

La presidenta recordó que el 23 de noviembre de 1825, la rendición de las fuerzas españolas que permanecían en San Juan de Ulúa, Veracruz, consolidó la independencia mexicana en el ámbito marítimo.

También hizo referencia a las distintas intervenciones extranjeras que enfrentó México durante los siglos XIX y XX, al considerar que la defensa de la soberanía continúa siendo una responsabilidad permanente.

Destaca desarrollo tecnológico de la Marina

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció la participación de la Secretaría de Marina en proyectos de investigación e innovación, entre ellos el desarrollo de aeronaves no tripuladas, sistemas de comunicación segura y boyas oceanográficas y meteorológicas.

Explicó que estas herramientas permiten fortalecer la vigilancia marítima, mejorar los pronósticos de huracanes y ampliar las capacidades de respuesta ante emergencias.

Asimismo, destacó las acciones de modernización portuaria, protección de ecosistemas marinos y apoyo a la actividad pesquera.

Finalmente, reconoció el trabajo del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su participación en las tareas de seguridad y desarrollo nacional.

“Hoy recordamos que la independencia no fue un regalo ni una concesión, una conquista de quienes se atrevieron a luchar por una nación libre”, expresó.

La mandataria reiteró que México mantendrá relaciones de colaboración con otros países, pero sin renunciar a su independencia ni a la capacidad de tomar sus propias decisiones.

Con información de Agencia Reforma.