La cultura de buscar “lo mejor” estaría afectando la felicidad y la toma de decisiones, advierten especialistas

Lunes 18 de mayo de 2026

En una época marcada por el exceso de opciones y la constante comparación en redes sociales, especialistas advierten que la búsqueda permanente de “lo mejor” podría estar generando mayor ansiedad, insatisfacción y dificultades para tomar decisiones.

De acuerdo con estudios en psicología y economía conductual, muchas personas han adoptado una conducta conocida como “maximización”, que consiste en intentar encontrar siempre la opción perfecta antes de tomar una decisión, ya sea en compras, relaciones personales, empleo o estilo de vida.

Sin embargo, expertos señalan que esta práctica suele tener efectos negativos al provocar estrés, arrepentimiento constante y una sensación permanente de que siempre existe una alternativa mejor.

El economista y premio Nobel Herbert Simon desarrolló el concepto de satisficing, una estrategia que plantea elegir opciones que sean suficientemente buenas en lugar de buscar la perfección absoluta.

Simon sostenía que las personas no cuentan con toda la información disponible ni con la capacidad mental para evaluar todas las alternativas, por lo que intentar optimizar cada decisión resulta poco realista y desgastante.

Bajo esta filosofía, el académico simplificó muchos aspectos de su vida cotidiana para reducir decisiones innecesarias y concentrar su energía en asuntos verdaderamente relevantes.

Investigaciones posteriores respaldaron esta teoría al encontrar que quienes buscan constantemente la mejor opción suelen reportar menores niveles de satisfacción y felicidad, además de compararse con mayor frecuencia con otras personas.

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, reconocido por desarrollar el concepto de “flujo”, también advirtió que comprometerse con una decisión permite liberar energía mental para enfocarse en vivir plenamente.

Especialistas destacan que este fenómeno se ha intensificado con las redes sociales, plataformas de citas y herramientas digitales que amplían de manera constante el número de opciones disponibles.

La posibilidad de comparar estilos de vida, relaciones, empleos y bienes materiales ha generado que muchas personas enfrenten mayores niveles de frustración al sentir que nunca han elegido lo suficiente.

Ante este panorama, expertos recomiendan establecer criterios claros sobre lo que realmente se necesita antes de tomar decisiones y evitar caer en procesos interminables de comparación.

“La perfección muchas veces puede convertirse en un obstáculo para disfrutar la vida”, concluyen especialistas.