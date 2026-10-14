La guerra antes de la guerra

Miércoles 14 de octubre de 2026

La elección de 2027 todavía no empieza oficialmente, pero en Chihuahua los partidos ya están peleando como si las urnas abrieran mañana.

Y lo curioso es que, por ahora, PAN y Morena no tienen enfrente a su principal enemigo. Lo tienen adentro.

En Acción Nacional, una reunión convocada para hablar de alianzas terminó exhibiendo algo mucho más importante: hay militantes que no quieren llegar a 2027 con candidatos decididos desde arriba.

La exigencia de un método democrático para seleccionar al candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua no es un asunto menor. Detrás está una pregunta incómoda: ¿quién decidirá realmente las candidaturas del PAN?

Porque mientras Santiago de la Peña aparece naturalmente en la conversación sucesoria de la capital, también existen grupos y personajes con intereses propios. César Jáuregui y Rafael Loera forman parte de ese tablero.

El problema para el PAN no será solamente encontrar al candidato más competitivo. Será hacerlo sin dejar heridos en el camino.

Y esos heridos importan.

Una elección cerrada puede perderse no porque el adversario sea demasiado fuerte, sino porque una parte de tu propia estructura decidió cruzarse de brazos.

Mientras eso ocurre en la capital, Marco Bonilla ya juega otra partida.

Sus movimientos fuera de Chihuahua y particularmente su presencia en Ciudad Juárez difícilmente pueden interpretarse únicamente como actividades ordinarias de partido.

Bonilla necesita Juárez.

No necesariamente ganarlo, pero sí evitar que Morena construya ahí una ventaja imposible de remontar.

Del otro lado está Cruz Pérez Cuéllar, quien tiene precisamente en la frontera su principal fortaleza política.

Por eso empieza a dibujarse un escenario que hace meses parecía adelantado mencionar, pero que cada semana resulta más difícil ignorar:

Bonilla contra Cruz.

Sin embargo, hay un pequeño detalle.

Ninguno tiene todavía el boleto en la mano.

Cruz tiene enfrente a Andrea Chávez, que no parece dispuesta a ocupar un papel secundario en la sucesión de Chihuahua.

La disputa Morena tampoco será tersa. Cruz tiene territorio, estructura y experiencia electoral. Andrea tiene posicionamiento nacional, exposición mediática y conexiones dentro del movimiento.

Ahí también habrá guerra antes de la guerra.

La presencia de Jorge Romero y Ariadna Montiel en la conversación estatal confirma otra cosa: Chihuahua ya está en el radar nacional.

Las dirigencias saben lo que está en juego.

Para el PAN, conservar Chihuahua sería demostrar que todavía puede competir exitosamente contra Morena en una entidad estratégica del norte.

Para Morena, conquistar el estado significaría derribar uno de los principales bastiones opositores del país.

Por eso cada encuesta será presumida, cada evento será interpretado, cada fotografía tendrá mensaje y cada error del adversario será amplificado.

Y todavía falta el factor que puede desordenar todos los planes: la paridad.

Las decisiones electorales sobre género y acciones afirmativas podrían modificar candidaturas que algunos ya consideran repartidas.

Más de uno podría descubrir que pasó meses peleando por una candidatura que finalmente deberá corresponder a otra persona.

Mientras tanto, temas como el IMSS, la Feria de Santa Rita y los problemas de los gobiernos municipales y estatal irán inevitablemente convirtiéndose en municiones electorales.

Porque cuando comienza una sucesión anticipada, prácticamente todo termina teniendo lectura política.

Pero existe un peligro.

Que los aspirantes comiencen a vivir demasiado pronto en 2027 mientras los ciudadanos siguen viviendo en 2026.

A la gente le preocupan los baches, la seguridad, el agua, la basura, los hospitales, el transporte y el dinero que alcanza cada vez menos.

Las encuestas entusiasman a los equipos políticos.

Los resultados entusiasman a los electores.

Por ahora, el tablero parece colocar a Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar en la primera línea, con Andrea Chávez como una variable que nadie en Morena puede darse el lujo de ignorar.

Pero falta demasiado.

Y en política, un año puede ser una eternidad.

Por eso quizá la pregunta todavía no sea quién ganará Chihuahua en 2027.

La pregunta inmediata es otra:

¿Quién sobrevivirá primero a su propio partido?