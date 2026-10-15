La guerra ya empezó

Jueves 15 de octubre de 2026

Aún faltan meses para que arranque formalmente el proceso electoral de 2027, pero en Chihuahua la guerra política ya comenzó. Y lo interesante es que las primeras batallas no necesariamente se están librando entre PAN y Morena, sino dentro de sus propias filas.

El episodio entre la gobernadora Maru Campos y César Jáuregui sacudió el tablero. Las palabras de la mandataria sobre la actuación de la Fiscalía difícilmente pueden interpretarse como un simple diferendo administrativo. Cuando desde Palacio se señala que una actuación se realizó “por la libre” y que hay cosas que “no se pueden perdonar”, el mensaje inevitablemente adquiere dimensión política.

Y más cuando Jáuregui ha aparecido entre los nombres que circulan para la sucesión en la Presidencia Municipal de Chihuahua.

En el PAN el ambiente ya venía caliente. La militancia ha comenzado a exigir que las candidaturas de 2027 no sean producto de decisiones cupulares. Quieren método, reglas claras y participación. En pocas palabras: quieren evitar el dedazo.

Ahí aparece Marco Bonilla.

El alcalde mantiene una agenda que cada vez rebasa más las fronteras de la capital. Su reciente presencia en Ciudad Juárez, las reuniones políticas y empresariales y ahora su exposición nacional confirman que su proyecto tiene dimensión estatal. Para Bonilla, sin embargo, el reto no es solamente ganar encuestas internas: necesita demostrar que puede competir en Juárez, territorio indispensable para cualquiera que pretenda gobernar Chihuahua.

Del otro lado está Cruz Pérez Cuéllar.

El juarense mantiene una estructura territorial considerable y gobierna la ciudad con el padrón electoral más grande del estado. Pero también enfrenta una creciente ofensiva política, jurídica y mediática. Su decisión de denunciar ante el IEE a dirigentes y figuras panistas por presunta calumnia demuestra que la contienda dejó de limitarse al discurso y comenzó a trasladarse a los tribunales.

Morena tampoco está libre de turbulencias.

Juan Carlos Loera cuestiona reglas y procedimientos, mientras aparecen nuevos perfiles interesados en las candidaturas municipales. Andrea Chávez continúa siendo una variable fundamental y desde el centro del país se observa cuidadosamente cómo acomodar las piezas.

PAN y Morena tienen entonces un problema parecido: antes de enfrentar al adversario tendrán que sobrevivir a sus propios procesos internos.

Y mientras los partidos hacen cuentas para 2027, aparecen asuntos que pueden convertirse rápidamente en munición electoral: el predial y los valores catastrales, las protestas de trabajadores del IMSS, las denuncias contra administraciones municipales y las repercusiones del caso Garduño en Ciudad Juárez.

Nada permanecerá aislado.

Cada decisión administrativa será presentada como un éxito o un escándalo; cada denuncia tendrá lectura electoral; cada fotografía será interpretada como señal de alianza; cada declaración servirá para medir lealtades.

La elección de 2027 todavía no comienza oficialmente, pero Chihuahua ya entró en campaña.

El tablero empieza a simplificarse alrededor de dos grandes polos: Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, ninguno tiene todavía el camino despejado.

Porque antes de preguntarnos quién ganará la gubernatura, quizá haya que responder una pregunta más inmediata:

¿Quién logrará primero ganar la elección dentro de su propio partido?