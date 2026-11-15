¡La magia está de vuelta! Ronaldinho regresa a las canchas después de 11 años

Domingo 15 de noviembre de 2026

A sus 46 años, el legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a disputar un partido oficial después de más de una década de ausencia, al vestir la camiseta del Ravenna FC, de la tercera división italiana, en la victoria de 2-0 sobre el Forlì.

El histórico exjugador del Barcelona, AC Milan y la selección brasileña fue titular este domingo en el estadio Bruno Benelli, donde disputó los primeros 45 minutos del encuentro, portando el emblemático número 10 y recibiendo una ovación de los aficionados.

Durante su participación, Ronaldinho mostró destellos de la técnica que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Además, intervino en la jugada que terminó con el primer gol del Ravenna, anotado por Giulio Donati. Posteriormente, Simone Rabbi sentenció el encuentro con el segundo tanto.

El regreso del brasileño generó una enorme expectativa en Italia, donde aproximadamente 6 mil 500 aficionados se dieron cita para presenciar el acontecimiento. Su última participación profesional había sido en septiembre de 2015, cuando defendía los colores del Fluminense de Brasil.

Ronaldinho, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, ganador del Balón de Oro en 2005 y de la Liga de Campeones con el Barcelona en 2006, regresó al fútbol de la mano del Ravenna, institución de la que también es accionista.

Al finalizar el encuentro, el brasileño expresó su satisfacción por volver a competir y dejó abierta la posibilidad de disputar nuevos partidos.

Con su característica sonrisa y el talento que enamoró a millones de aficionados, Ronaldinho volvió a demostrar que la magia no tiene edad y que las leyendas del fútbol nunca dejan de brillar.