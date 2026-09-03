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Jueves 3 de septiembre de 2026

La mejor agenda de un servidor público es recibir y escuchar a la gente: César Jáuregui

Ante más de 200 trabajadores ferrocarrileros de Chihuahua, César Jáuregui Moreno afirmó que la mejor agenda que puede tener un servidor público es la de recibir a la gente, escucharla directamente y trabajar junto con ella para encontrar soluciones a los problemas de la comunidad.

Durante una comida organizada por Armida Molina, representante jurídica y líder moral desde hace muchos años de los trabajadores ferrocarrileros de Chihuahua, Jáuregui compartió la mesa con integrantes de este gremio, a quienes reconoció como gente de oficio, historia y esfuerzo que durante generaciones ha contribuido al desarrollo de Chihuahua.

Al darle la bienvenida, Armida Molina destacó la trayectoria de César Jáuregui y lo calificó como uno de los mejores perfiles de Chihuahua. Ante los más de 200 asistentes, los invitó a conocerlo, escucharlo y apoyarlo, al señalar que una buena parte de los ferrocarrileros reunidos ya conocía su trayectoria y su trabajo.

Al tomar la palabra, Jáuregui agradeció a los trabajadores su presencia y, particularmente, la disposición que mostraron para escucharlo y mantener una conversación directa con él.

Explicó que una de sus principales convicciones en el servicio público es mantener las puertas abiertas para recibir a la gente, pero también acudir personalmente a las colonias, centros de trabajo y lugares donde se encuentran los ciudadanos.

“La mejor agenda es recibir a la gente, escucharla y estar cerca. Es ahí donde uno se da cuenta de lo que está pasando, puede corregir los problemas y encontrar soluciones junto con las personas”, expresó.

Jáuregui aseguró a los ferrocarrileros que mantendrá esa cercanía y disposición para acudir nuevamente con ellos o recibirlos posteriormente, con el propósito de continuar el diálogo y atender los asuntos que consideren importantes.

Durante el encuentro también escuchó experiencias y anécdotas de quienes han dedicado buena parte de su vida al ferrocarril y reconoció la tradición, el compañerismo y el sentido de pertenencia que caracteriza a este gremio.

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