El Estado

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

La persona agresora será quien se separe de su lugar de residencia en lugar de los hijos: Congreso

El Congreso del Estado, al aprobar una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fortaleció las medidas de protección en casos de riesgo o violencia, priorizando la separación de la persona agresora del lugar de residencia antes de la separación de niñas, niños o adolescentes de su entorno familiar, en apego al principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, la diputada Carla Rivas Martínez, en representación de la Comisión de Feminicidios, dio a conocer que 6 de cada 10 niñas o niños de entre 1 y 14 años, han experimentado alguna medida disciplinaria violenta en sus hogares, según datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) de 2015.

Asimismo, dijo que según datos expuestos por sus iniciadores: “En Chihuahua según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 2020, había un total de 1 millón 8 mil 620 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 29 % de la población de esa entidad.

“La violencia familiar, es un delito que puede tener múltiples receptores, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021, hubo una incidencia del ilícito de 12 mil 968 casos en la entidad. Y durante el año 2025, se reportaron 14,050”, reveló.

Aunado a lo anterior, explicó, el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, estableció que el 56.4% de las niñas y niños en la entidad habían sufrido de violencia psicológica alguna vez en su vida por parte de su padre o madre, mientras que el 43.6% aseguró haber padecido de violencia física.

Tan solo en el municipio de Chihuahua, de julio a septiembre de 2021, se tuvo noticia por parte de la Fiscalía General del Estado de un total de 89 casos de abuso sexual contra menores de edad y de 47 casos de violación, señaló

En base a todo lo anterior es que se reforman los artículos 158, primer párrafo, la fracción IX; 160; 173; 174; y 175, y se adiciona al artículo 158, primer párrafo, la fracción X, y el párrafo tercero; 173, segundo párrafo; de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.

La propuesta fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Rocío Sarmiento Rufino, nueva titular de la Defensoría Pública en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

‘Nono’ Corral, único diputado del PT que respaldó reforma electoral

Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX

Kast inaugura su mandato en Chile con promesas de mano firme contra crimen organizado y ajuste económico
Conflicto Irán-Israel dispara los precios del crudo y genera inestabilidad en los mercados globales
Expide Congreso Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia
Necesario solucionar problemática de proliferación de garrapatas y perros de la calle: Óscar Avitia
Se aprueba en Cabildo reforma al Reglamento de Servicios Públicos en materia de panteones
Destaca Regidora Myrna Monge trabajo del IMM en la ampliación de la oferta académica de la Universidad de las Mujeres
Regidora Joni Barajas respalda participación de mujeres indígenas en el Cabildo de Mujeres
Detienen en Parral a hombre acusado de violación agravada contra menor en Guachochi

Municipios

Más Noticias

Capturan en Sinaloa a uno de los más buscados del FBI en tiempo récord
México evacúa a mil 154 connacionales de Medio Oriente por guerra con Irán
Balacera en Culiacán obliga a cancelar partido de influencers