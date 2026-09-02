La realidad de las familias mexicanas es la verdadera evaluación del Gobierno Federal: Isela Martínez

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Ante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la regidora Isela Martínez Díaz señaló que, más allá de las cifras e indicadores que presente el Gobierno Federal, la evaluación más importante es la que realizan todos los días millones de familias a partir de la realidad que enfrentan.

La coordinadora de Regidores del PAN señaló que México continúa enfrentando retos importantes en materia de seguridad, salud, educación, generación de empleos y certeza jurídica, por lo que consideró que estos temas deben ocupar un lugar central en cualquier ejercicio de rendición de cuentas.

Explicó que sería irresponsable emitir anticipadamente una opinión sobre cifras e indicadores que todavía deben conocerse y analizarse. Sin embargo, remarcó que existe otra evaluación que no depende de un informe: la que realizan diariamente las familias mexicanas a partir de su experiencia, de la seguridad con la que pueden salir a las calles, del acceso que tienen a servicios de salud, de las oportunidades de empleo y de las condiciones educativas que encuentran sus hijas e hijos.

“Seguimos viendo enfrentamientos entre grupos criminales en diferentes estados, homicidios y una dolorosa realidad de personas desaparecidas. En salud, podrán informarnos de hospitales, camas o inversiones, pero hay mexicanos que siguen batallando para conseguir una consulta, un medicamento o una atención oportuna. Y en educación tenemos que preguntarnos si nuestros niños y jóvenes realmente están recibiendo las herramientas que necesitan para competir en un mundo cada vez más exigente”, afirmó.

Martínez Díaz agregó que la incertidumbre jurídica también tiene consecuencias directas para la economía, por lo que consideró indispensable generar condiciones de confianza que permitan atraer inversión, conservar empresas y generar nuevas oportunidades de empleo.

En el caso de Chihuahua, destacó que continúa existiendo una deuda importante del Gobierno Federal en materia de infraestructura hospitalaria, particularmente ante el crecimiento de la población y las necesidades que enfrentan los derechohabientes de instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Por otro lado, la regidora consideró que existe otro tema que el Gobierno Federal no puede ignorar: los cuestionamientos y señalamientos públicos relacionados con personajes políticos y la actuación de las autoridades frente al crimen organizado.

“Probablemente nunca habíamos vivido una discusión pública tan fuerte alrededor de este tema. Por eso espero que en este informe no solamente escuchemos cifras. Ojalá escuchemos a la Presidenta expresar de manera clara y contundente su compromiso de combatir al crimen organizado, investigar cualquier señalamiento sin importar nombres, partidos o posiciones políticas y defender el Estado de derecho”, manifestó.

Isela Martínez Díaz señaló que los gobiernos tienen derecho a informar y defender sus resultados, pero la ciudadanía también tiene derecho a contrastarlos con su experiencia cotidiana. La verdadera rendición de cuentas no puede limitarse a cifras o discursos, sino que debe reflejarse en las condiciones de vida de las familias mexicanas: en calles más seguras, servicios de salud que respondan, escuelas que preparen a las nuevas generaciones, empleos que permitan salir adelante y autoridades en las que la ciudadanía pueda confiar.