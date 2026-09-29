La soberanía también se defiende frente al crimen organizado: Isela Martínez

Martes 29 de septiembre de 2026

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena contra la reforma electoral de Chihuahua que contempla medidas para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, entre ellas la posibilidad de anular una elección cuando se acredite dicha intervención.

Ante esta discusión, la regidora Isela Martínez Díaz señaló que la protección de la democracia debe partir de un mismo principio: garantizar que ninguna fuerza ajena a la voluntad de los ciudadanos pueda determinar el resultado de una elección.

“Si Morena considera correcto blindar las elecciones mexicanas frente a la intervención extranjera, tendría que explicar por qué en Chihuahua impugna una reforma que busca proteger el voto frente a una amenaza todavía más cercana y urgente, como es la intervención del crimen organizado”, señaló.

La coordinadora de Regidores del PAN destacó que dicha reforma fue respaldada por distintas fuerzas políticas en el Congreso de Chihuahua, mientras Morena se opuso a las disposiciones y posteriormente promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

“Morena no consiguió los votos para detener esta reforma en el Congreso y decidió acudir a la Corte y está en su derecho. Pero también nosotros estamos en nuestro derecho de señalar la contradicción política que la 4T comete al intentar combatir en Chihuahua una reforma que busca blindar nuestras elecciones frente al crimen organizado y a nivel nacional defiende protegerlas frente a la intervención extranjera. En eso coincido. Lo que no entiendo es por qué una intervención les preocupa y la otra no.”

La Regidora señaló que ambas situaciones deben atenderse bajo el mismo principio de evitar que fuerzas ajenas a la voluntad de los ciudadanos puedan determinar el resultado de una elección.

“Si queremos proteger nuestra soberanía frente a una posible intervención proveniente del extranjero, hagámoslo, pero la soberanía empieza en casa. Primero atendamos también lo más urgente que es impedir que el dinero, las amenazas o la capacidad de operación del crimen organizado puedan influir en quién compite, quién gana o quién gobierna.”

Martínez Díaz subrayó que esta regla debe aplicarse sin importar partidos ni candidatos, ya que si se demuestra que una organización criminal intervino de manera determinante para beneficiar a alguien, sea quien sea y pertenezca al partido que pertenezca, esa elección no puede considerarse una expresión libre de la voluntad ciudadana.

Expresó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por su postura ante la discusión que tendrá este martes la Suprema Corte. La mandataria llamó públicamente a las ministras y ministros a mantener las disposiciones de la reforma que buscan impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“Coincido con nuestra Gobernadora: las elecciones deben decidirse con votos, no con armas. Esperamos de la Corte una resolución congruente con la protección de la libertad del voto. Debemos proteger nuestras elecciones de cualquier fuerza externa a la voluntad de los ciudadanos que pretenda condicionarlas o impedir que el voto se ejerza en libertad”, expresó.

Isela Martínez reiteró que la defensa de la democracia debe ser integral y aplicarse sin excepciones partidistas. La soberanía no puede entenderse únicamente como la defensa frente a amenazas provenientes del exterior, sino también como la capacidad de los ciudadanos para decidir libremente quién los representa y quién gobierna.