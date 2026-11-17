Martes 17 de noviembre de 2026

El diputado local de Morena, Óscar Daniel Avitia Arellanes, criticó la organización de una reunión de militantes celebrada el pasado sábado en Ciudad Juárez, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, al denunciar que diversos representantes del partido fueron excluidos de la convocatoria.

El legislador aseguró que no recibió invitación al encuentro, a pesar de que otras diputadas y diputados con el mismo nivel de representación sí participaron.

Señaló que entre las personas que tampoco fueron convocadas se encuentran la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, y Andrea Chávez, coordinadora municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez.

“La soberbia es un pecado capital; parece que quien organizó el evento con Ariadna Montiel no quiere que gane Cruz Pérez Cuéllar”, expresó Avitia, al cuestionar las decisiones de quienes estuvieron a cargo de la convocatoria.

El diputado consideró que estas exclusiones contradicen el discurso de unidad promovido por la dirigencia nacional y generan divisiones entre las distintas expresiones políticas del movimiento.

“Mienten cuando dicen que buscan la unidad; la soberbia no construye unidad. Reprobamos la exclusión”, manifestó.

Avitia sostuvo que la construcción de acuerdos internos requiere la participación de todas las corrientes del partido, especialmente de quienes cuentan con trayectoria política y representación popular.

Asimismo, hizo un llamado para que los próximos encuentros de Morena se desarrollen sin distinciones ni exclusiones, con el objetivo de fortalecer la organización del movimiento en Chihuahua.

El legislador recordó los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, al considerar que deben reflejarse también en las decisiones internas del partido.

“Hay un interés superior que tenemos: transformar Chihuahua. Con exclusiones, con acciones facciosas, con grupúsculos, no vamos a lograrlo”, concluyó.

Las declaraciones de Avitia evidencian su inconformidad con la organización del encuentro y sus diferencias con quienes estuvieron a cargo de convocar a los participantes, en un contexto de debate interno sobre la unidad de Morena en Chihuahua.