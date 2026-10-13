La sucesión ya empezó

Martes 13 de octubre de 2026

A Chihuahua le quedan todavía meses antes de entrar formalmente en el proceso electoral de 2027, pero en los hechos la sucesión ya arrancó. Los movimientos recientes en seguridad, los reacomodos partidistas, la actividad de Marco Bonilla en Ciudad Juárez y la creciente confrontación entre PAN y Morena muestran que prácticamente todas las decisiones públicas comienzan a leerse también en clave electoral.

El movimiento más relevante está en la Fiscalía General del Estado. La llegada de Gilberto Loya cambia por completo el equilibrio dentro del gabinete de seguridad y abre una etapa de evaluación sobre resultados, estructura y capacidad operativa.

Loya llega con una imagen asociada al modelo de seguridad estatal y ahora tendrá que demostrar si puede trasladar esa lógica a una institución que enfrenta retos distintos: investigación, judicialización, combate a la impunidad y fortalecimiento de los ministerios públicos.

Su nombramiento, además, tendrá un componente político inevitable. Morena ya prepara cuestionamientos y el Congreso será uno de los primeros escenarios donde se medirá la solidez del cambio. Para el Gobierno del Estado, el reto será evitar que la discusión quede reducida a una disputa partidista y presentar resultados concretos que justifiquen la decisión.

Al mismo tiempo, Marco Bonilla acelera su construcción política fuera de la capital. Su actividad reciente en Ciudad Juárez confirma que el alcalde con licencia entiende que cualquier aspiración estatal pasa necesariamente por competir en la frontera, territorio donde Morena mantiene una fortaleza considerable.

El mensaje es claro: el PAN no quiere llegar a 2027 dependiendo únicamente de Chihuahua capital y de los municipios donde históricamente ha tenido mejores resultados.

Juárez será, probablemente, el gran campo de batalla. Ahí se cruzan el peso político de Cruz Pérez Cuéllar, la estructura territorial de Morena y la estrategia panista de posicionar a Bonilla como una opción con presencia estatal. Por eso cada reunión empresarial, cada evento multitudinario y cada pronunciamiento sobre seguridad o economía debe entenderse también como parte de una disputa por ampliar bases de apoyo.

Morena tampoco llega unido a esta etapa. Mientras la atención principal se mantiene sobre la gubernatura, en Chihuahua capital comienza otra competencia interna. La aparición de distintos perfiles para buscar posiciones municipales confirma que el partido tendrá que administrar cuidadosamente sus grupos y evitar que la competencia interna termine debilitándolo antes de enfrentar al PAN.

A esta tensión se suma la polémica por los criterios de paridad aprobados por el Instituto Estatal Electoral. Lo que podría parecer una discusión estrictamente jurídica tiene consecuencias políticas importantes, porque puede modificar candidaturas, desplazar aspirantes y alterar acuerdos que algunos partidos ya daban por hechos. Las impugnaciones anunciadas anticipan que una parte relevante de la elección también se disputará en tribunales.

En medio de esa agenda electoral aparecen problemas que no admiten pausa. Las protestas en el IMSS, las demandas por mejores condiciones de atención, los reclamos ciudadanos en materia de servicios públicos y los casos de alto impacto en seguridad siguen recordando que la ciudadanía probablemente evaluará menos los discursos de 2027 y más la capacidad de los gobiernos para resolver problemas durante 2026.

El caso Chachitos es un buen ejemplo. La captura del presunto responsable del homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun, después de más de dos años, representa un avance relevante para la Fiscalía, pero también establece una vara más alta para la nueva etapa que encabeza Gilberto Loya. Resolver casos emblemáticos genera confianza; dejar otros acumulándose produce exactamente el efecto contrario.

Algo similar ocurre con el caso Carvel, que permanece abierto y conserva capacidad para generar implicaciones políticas, empresariales y judiciales. Mientras no exista una conclusión clara, seguirá formando parte de la conversación pública y de las lecturas sobre combate a la corrupción y aplicación de la justicia.

Por otra parte, René Chavira comienza una etapa particularmente delicada al frente del Municipio de Chihuahua. Tendrá que mantener la continuidad administrativa sin convertirse únicamente en un alcalde de transición. Sus primeras semanas serán importantes para saber si desarrolla una agenda propia o si su gestión queda inevitablemente ligada a la ruta política de Marco Bonilla.

El tablero, entonces, comienza a definirse: el Gobierno del Estado mueve piezas estratégicas, el PAN intenta crecer territorialmente, Morena administra sus propias tensiones y las instituciones electorales empiezan a modificar las reglas del juego.

La elección de 2027 todavía no comienza formalmente, pero la política chihuahuense ya está jugando esa partida. Y probablemente, de aquí en adelante, casi ningún movimiento relevante podrá interpretarse fuera de ese contexto.