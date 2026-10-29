La traición de Bartlett a Cárdenas

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Jueves 29 de octubre de 2026
La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas obliga a volver a una de las heridas más profundas de la historia política contemporánea de México: la elección presidencial de 1988. Una elección marcada por la llamada “caída del sistema”, por las dudas sobre sus resultados y por un personaje que décadas después terminaría incorporado al gobierno de la izquierda que aquella jornada comenzó a transformar al país: Manuel Bartlett Díaz.
Cuauhtémoc Cárdenas murió este 29 de octubre a los 92 años convertido en uno de los principales referentes históricos de la izquierda mexicana.
Pero su trayectoria quedó marcada para siempre por una elección presidencial cuyo resultado continúa siendo motivo de controversia casi cuatro décadas después.
1988: cuando Cárdenas desafió al sistema
En 1988 México no contaba con una autoridad electoral autónoma como la que surgiría años después.
Las elecciones estaban bajo responsabilidad de la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación.
Ese secretario era Manuel Bartlett Díaz.
Cárdenas había roto con el PRI y encabezaba el Frente Democrático Nacional. Su candidatura consiguió algo que hasta entonces parecía prácticamente imposible: poner en riesgo la continuidad presidencial del partido que había gobernado México durante décadas.
La noche del 6 de julio de 1988, mientras comenzaban a conocerse los primeros datos electorales, ocurrió uno de los episodios más recordados de la política mexicana.
El flujo de información se interrumpió.
Fue la llamada “caída del sistema”.
La expresión quedó ligada para siempre a Bartlett, aunque él ha sostenido que nunca pronunció esa frase y ha rechazado ser el responsable directo de un supuesto fraude informático.
Sin embargo, lo que el propio Bartlett reconocería años después resulta políticamente todavía más significativo.
En una entrevista publicada en 2008 explicó que el entonces presidente Miguel de la Madrid le pidió no informar que Cuauhtémoc Cárdenas aparecía adelante con los resultados parciales disponibles, bajo el argumento de que, si posteriormente cambiaba la tendencia, nadie aceptaría un resultado distinto.
Bartlett también reconoció presiones provenientes del PRI y del equipo de campaña de Carlos Salinas de Gortari para proclamar esa misma noche el triunfo del candidato oficial.
Finalmente, el resultado oficial otorgó la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari con 50.36% de los votos, frente al 31.12% atribuido a Cuauhtémoc Cárdenas.
Cárdenas nunca concedió legitimidad política plena a aquel proceso.
Las boletas que México nunca pudo volver a contar
La controversia no terminó aquella noche.
Durante años permaneció la exigencia de conocer con certeza qué había ocurrido en las urnas.
Pero las boletas electorales de 1988 tampoco sobrevivieron para permitir una revisión histórica completa.
Los paquetes electorales terminaron destruidos años después, cerrando definitivamente la posibilidad de realizar un recuento voto por voto que permitiera despejar las dudas.
México nunca pudo regresar a aquellas urnas.
Y eso convirtió la elección de 1988 en una herida histórica que difícilmente podría cerrarse por completo.
Bartlett terminó cuestionando aquella elección
La historia todavía tendría un giro inesperado.
Décadas después, el propio Manuel Bartlett cuestionó el resultado que durante años había sostenido el régimen del que él mismo formaba parte.
En 2017 afirmó que Carlos Salinas de Gortari no había ganado la elección de 1988 y sostuvo que las cifras habían sido manipuladas.
Ahí aparece una de las mayores paradojas de aquella elección.
El funcionario que encabezaba la institución responsable de conducir el proceso electoral terminó cuestionando años después la victoria del candidato declarado oficialmente ganador.
Para Cárdenas ya era demasiado tarde.
La Presidencia había cambiado de manos y México había tomado otro rumbo.
¿Por qué hablar de una “traición”?
Hablar de “la traición de Bartlett a Cárdenas” no significa afirmar necesariamente la existencia de una traición personal entre ambos.
Es una interpretación política de algo más profundo.
Bartlett representaba al aparato institucional encargado de conducir y garantizar el proceso electoral.
Cárdenas representaba el desafío electoral más serio que había enfrentado hasta entonces el régimen priista.
Cuando llegó el momento decisivo, ese aparato fue incapaz de ofrecer certeza.
Y cuando décadas después uno de sus principales responsables reconoció las irregularidades y cuestionó el triunfo de Salinas, la historia volvió inevitable la pregunta:
¿qué habría ocurrido si aquella noche se hubieran transparentado completamente los resultados?
De aquella derrota nació una nueva izquierda
Cárdenas perdió oficialmente la Presidencia, pero el movimiento político que encabezó sobrevivió.
En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Volvió a competir por la Presidencia en 1994 y en 2000.
Y en 1997 consiguió una victoria histórica al convertirse en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido directamente por los ciudadanos.
El movimiento cardenista también abrió espacios para una nueva generación de dirigentes de izquierda.
Entre ellos aparecería posteriormente Andrés Manuel López Obrador.
La enorme desconfianza provocada por la elección de 1988 también impulsó reformas electorales que terminarían construyendo instituciones independientes del Gobierno para organizar las elecciones.
De alguna manera, aquello que pretendió preservar al viejo sistema terminó acelerando su transformación.
Cárdenas abrió el camino, pero nunca llegó a Morena
Aquí comienza otra de las grandes paradojas de esta historia.
Buena parte de la izquierda que décadas después conquistaría la Presidencia tiene una de sus raíces políticas en aquel movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.
Muchos de quienes acompañaron esa lucha terminaron posteriormente junto a López Obrador.
Pero Cuauhtémoc Cárdenas nunca militó en Morena.
No ocupó cargos dentro de su estructura ni aceptó que se le considerara automáticamente parte del movimiento únicamente por compartir con él una historia política común.
Él mismo explicó durante años su posición.
Había decidido mantenerse fuera de la vida partidaria.
Su distancia con Morena incluso podía rastrearse hasta la creación del partido.
Cárdenas consideraba que habría sido preferible buscar la unidad de las distintas fuerzas progresistas que ya habían coincidido electoralmente, en lugar de construir una nueva organización alrededor del liderazgo de López Obrador.
Era una diferencia de concepción política.
Mientras López Obrador decidió construir un movimiento propio que posteriormente se convirtió en partido, Cárdenas privilegiaba la construcción de acuerdos entre las distintas expresiones de la izquierda.
Las diferencias con López Obrador
Con el paso de los años también surgieron diferencias sobre el ejercicio del poder, las instituciones y los procedimientos democráticos.
Cárdenas llegó a cuestionar el método de encuestas utilizado por Morena para seleccionar candidaturas.
Para un político cuya trayectoria había quedado marcada por la elección de 1988, la certeza de los procedimientos democráticos tenía un significado especial.
Sin embargo, esas diferencias nunca se convirtieron completamente en una ruptura personal con López Obrador.
En 2023, después de que el entonces presidente lo calificara momentáneamente como “adversario político” debido a su relación con las discusiones de Mexicolectivo, Cárdenas respondió públicamente:
Nunca se había considerado adversario de López Obrador.
Reconocía diferencias.
Pero también coincidencias y una relación personal construida durante décadas.
Apoyó a Sheinbaum, pero no se incorporó a Morena
La mejor explicación de su posición política llegó durante la elección presidencial de 2024.
Cárdenas anunció públicamente que votaría por Claudia Sheinbaum.
Consideraba que la candidata tenía un compromiso democrático y decidió respaldarla.
Pero al mismo tiempo dejó una frase que resumía perfectamente su situación:
“No conozco a Morena, no estoy en ningún partido político”.
Podía votar por Sheinbaum sin convertirse en militante.
Podía coincidir con decisiones de la izquierda sin renunciar a cuestionarla.
Y podía reconocer la trayectoria de López Obrador sin asumir como propias todas las decisiones de su gobierno.
Esa independencia terminó caracterizando sus últimos años.
La gran paradoja: Cárdenas afuera, Bartlett adentro
Y aquí la historia termina cerrando un círculo difícil de imaginar en 1988.
Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre que desafió al aparato político del PRI y que abrió uno de los caminos que finalmente permitirían a la izquierda conquistar democráticamente la Presidencia, decidió mantenerse fuera de Morena.
Mientras tanto, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral durante la controvertida elección de 1988, terminó incorporándose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador lo nombró director general de la Comisión Federal de Electricidad.
La paradoja histórica es inevitable.
El hombre cuya candidatura fue afectada por una de las elecciones más cuestionadas de México permaneció independiente del partido que se presentó décadas después como heredero de aquella lucha.
Y uno de los principales funcionarios del aparato gubernamental que organizó aquella elección terminó ocupando una de las posiciones más importantes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
No significa que Cárdenas haya considerado a Bartlett responsable único de lo ocurrido en 1988.
Tampoco significa que la historia pueda reducirse a dos personas.
Pero políticamente la contradicción resulta imposible de ignorar.
Cárdenas perdió una elección, pero cambió el sistema
El resultado oficial de 1988 declaró presidente a Carlos Salinas de Gortari.
Pero aquella elección también modificó para siempre la política mexicana.
La oposición descubrió que podía disputar realmente el poder.
La izquierda comenzó un proceso de reorganización que años después le permitiría gobernar la capital y finalmente alcanzar la Presidencia.
Y México entendió que las elecciones no podían seguir siendo organizadas y calificadas bajo el control político del propio Gobierno.
Cárdenas perdió oficialmente aquella elección.
Pero el movimiento que encabezó ayudó a transformar el sistema.
Por eso su muerte obliga a regresar a aquella noche del 6 de julio de 1988.
Y vuelve a colocar frente a frente dos nombres que la historia política mexicana difícilmente podrá separar:
Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato que desafió al sistema y abrió el camino para una nueva izquierda.
Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación que encabezaba la autoridad electoral cuando aquel sistema dejó de ofrecer certeza y que, décadas después, terminaría formando parte del gobierno surgido de esa misma transformación política.
La historia oficial declaró ganador a Carlos Salinas.
Cárdenas siguió construyendo una izquierda democrática.
Bartlett terminó dentro del gobierno de López Obrador.
Y casi cuatro décadas después, México todavía discute qué ocurrió realmente aquella noche.
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