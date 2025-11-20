Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Jueves 20 de noviembre de 2025

Vecinos de la colonia Arboledas denunciaron la presencia de un presunto ladrón que, durante la madrugada, fue captado en video mientras abría vehículos y sustraía objetos de valor. De acuerdo con los reportes ciudadanos, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:39 de la mañana, cuando un sujeto que se desplazaba en un Nissan Tsuru blanco fue visto circulando por la calle Azulejo para luego ingresar a la calle Colimbo, donde comenzó a abrir automóviles estacionados.

Cámaras de seguridad de varios domicilios registraron el momento en que el individuo revisa puertas, fuerza cerraduras y extrae pertenencias de los vehículos. Tras cometer los robos, huyó por la calle Huanuene en dirección a la colonia Chichontepec.

Vecinos señalaron que, minutos antes, el mismo sujeto habría intentado sustraer artículos de una tienda ubicada en el cruce de Huanuene con Chichontepec. Una de las afectadas reportó que el presunto ladrón le robó documentos personales y artículos de valor, mientras que otros residentes indicaron que ya han presentado reportes previos por robos y presencia de malandros en la zona, sin que se observe patrullaje constante o seguimiento por parte de las autoridades.

Ante el incremento de robos a casas y vehículos, los colonos hicieron un llamado urgente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para reforzar la vigilancia en el sector y atender la problemática que ha encendido la preocupación entre las familias.