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Jueves 8 de octubre de 2026

Lalo Prieto se registra en Morena para buscar diputación federal por el Distrito 6

El empresario ganadero y expresidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Lalo Prieto, se registró en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a diputado federal por el Distrito 6, con cabecera en la ciudad de Chihuahua.

El registro se realizó el pasado domingo 4 de octubre, con lo que formalizó su intención de participar en el proceso de selección del partido rumbo a las próximas elecciones federales.

Prieto cuenta con trayectoria en los sectores ganadero y empresarial de Chihuahua, y entre los cargos que ha ocupado destaca la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, organismo representativo de productores pecuarios de la entidad.

Ahora deberá esperar los mecanismos de selección interna y las determinaciones que adopte la dirigencia de Morena para definir la candidatura.

Con su registro, Prieto se suma a los perfiles provenientes del sector productivo que buscan incorporarse a la contienda política bajo las siglas de Morena.

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