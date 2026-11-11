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Miércoles 11 de noviembre de 2026

Lambda García se casará con su primer amor después de 24 años

El actor y conductor mexicano Lambda García anunció su compromiso matrimonial con Daniel Delgado, su primer amor y uno de sus mejores amigos, con quien retomó una relación sentimental después de varios años separados.

La historia comenzó hace 24 años, cuando Lambda tenía 19 años. Ambos mantuvieron una relación durante seis años y, aunque decidieron separarse, conservaron una estrecha amistad.

Hace aproximadamente dos años, durante un viaje a Puebla con amigos, la pareja volvió a acercarse sentimentalmente y decidió darse una segunda oportunidad.

La propuesta de matrimonio ocurrió durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California, donde Daniel sorprendió al actor con una canción compuesta especialmente para recordar su historia de amor.

Al terminar la melodía, Delgado le pidió matrimonio, provocando una emotiva reacción de Lambda, quien expresó: “Me estoy casando con mi mejor amigo”.

Daniel Delgado es productor teatral y ha participado en importantes montajes como Siete Veces Adiós, Waitress y Wicked.

Por el momento, la pareja no ha anunciado la fecha de su boda.

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