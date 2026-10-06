Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”

Martes 6 de octubre de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz lamentó el voto en contra que emitió el Regidor de Morena, Miguel Riggs Baeza, durante la sesión de la Comisión de Hacienda en la que se analizó la contratación anticipada de recursos con cargo al Presupuesto 2027 para avanzar en la construcción de la vialidad Poniente 5.

Martínez recordó que durante la discusión de la solicitud de financiamiento por 150 millones de pesos presentada originalmente ante el Congreso del Estado, diputados y regidores de Morena argumentaron reiteradamente que el Municipio contaba con capacidad financiera para realizar la obra con recursos propios, sin necesidad de contratar deuda.

“Durante meses nos dijeron que el problema era el crédito. Nos dijeron que Chihuahua tenía recursos propios y que la obra podía hacerse sin deuda. Hoy estamos planteando precisamente utilizar recursos municipales y, aun así, Morena vuelve a votar en contra.

Entonces la pregunta es muy sencilla: si antes el problema era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”, cuestionó.

La Regidora explicó que, ante la falta de condiciones para avanzar con el esquema originalmente planteado ante el Congreso, el Municipio busca ahora comprometer anticipadamente 75 millones de pesos del Presupuesto 2027, que se complementarán con una aportación equivalente del Gobierno del Estado para ejecutar una parte de Poniente 5.

Martínez Díaz lamentó que Morena obstaculizara el esquema financiero original y la administración municipal pudiera avanzar únicamente con una parte del proyecto originalmente previsto, que contemplaba una primera etapa de 3.27 kilómetros y una inversión de 300 millones de pesos, de los cuales Estado y Municipio aportarían 150 millones cada uno.

“Lo verdaderamente lamentable es que esta discusión política tiene consecuencias concretas para Chihuahua. La obra se va a hacer, pero podremos construir menos de lo que originalmente se había proyectado. Y quienes terminan pagando el costo de esas diferencias no son los gobiernos ni los partidos: son los ciudadanos que todos los días necesitan mejores alternativas de movilidad.”

Martínez consideró especialmente contradictorio que el voto en contra provenga del regidor Miguel Riggs Baeza, presidente de la Comisión de Movilidad, y reiteró que las decisiones sobre infraestructura deben analizarse a partir de sus beneficios para la ciudad.

“Poniente 5 no es una obra para un partido ni para una administración. Es una alternativa de movilidad que Chihuahua necesita. Primero nos dijeron ‘obra sí, deuda no’. Hoy estamos proponiendo obra sin deuda y también dicen que no. Ojalá nos expliquen entonces qué tendría que ocurrir para que finalmente le digan sí a una obra que beneficia a los chihuahuenses.”