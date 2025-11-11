Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Martes 11 de noviembre de 2025

La regidora del PAN señaló que la propuesta presentada por el regidor Miguel Rigs es una falta de respeto hacia las áreas técnicas del Ayuntamiento y, sobre todo, hacia las y los chihuahuenses.

La coordinadora de la Fracción edilicia del PAN, Isela Martínez Díaz señaló que la propuesta presentada por el regidor morenista Miguel Riggs Baeza en materia de Movilidad es una falta de respeto a la ciudadanía que habita en el municipio de Chihuahua y a las áreas técnicas del H. Ayuntamiento, pues se trata de un reglamento de otro municipio sin ningún intento de modificación.

Explicó que resulta clara la poca seriedad con la que el regidor Riggs toma un tema tan importante, como lo es la movilidad urbana, al presentar un reglamento plagiado del municipio de Guadalajara, cuya situación es muy diferente a la que se vive en Chihuahua.

Asimismo, resaltó que el regidor José Alfredo Navarrete Paz, presidente de la Comisión de Gobernación, fue quien corrigió el documento al detectar que contenía fragmentos copiados de manera íntegra del reglamento de Guadalajara, situación que refleja no solo un desconocimiento profundo en la materia, sino también poco respeto hacia las áreas técnicas del Ayuntamiento, sin mencionar el poco interés de presentar iniciativas que beneficien realmente a la ciudadanía chihuahuense.

Martínez Díaz recordó que Miguel Riggs es actualmente el regidor presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte, la cual no sesiona con regularidad y cuando lo hace, es para presentar proyectos sin el debido rigor técnico ni jurídico.

“Es una burla lo que ha hecho y deja claro su desconocimiento de la realidad que se vive en nuestra ciudad. No es desconocido que, al elaborar instrumentos jurídicos, se utilice el derecho comparado, pero de eso a copiar literalmente un reglamento, hay una gran diferencia”, puntualizó la Regidora.

Finalmente, la Regidora del PAN reiteró que, en el gobierno presidido por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, se busca impulsar políticas públicas efectivas, por lo que la movilidad es un tema que se toma con seriedad, análisis y conocimiento del contexto local, ya que impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en la planeación del futuro de la ciudad.