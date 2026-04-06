Lanza Desarrollo Rural nuevo apoyo para porcicultores destinado a compra de concentrado alimenticio

Lunes 6 de abril de 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) anunció la creación de una nueva vertiente del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, enfocada exclusivamente en fortalecer la nutrición y productividad del sector porcino mediante subsidios para la adquisición de concentrado alimenticio.

Con esta medida —la primera de su tipo dirigida específicamente al ganado porcino— la dependencia busca elevar los estándares de producción en las unidades pecuarias de la entidad y mejorar la competitividad de los productores locales.

El programa permitirá adquirir concentrado con al menos 14% de proteína cruda o pasta de soya, con un subsidio de hasta una tonelada o un apoyo económico de hasta 6 mil pesos por productor.

“Este esquema busca impactar directamente en la nutrición del ganado, lo que se traduce en una mejor competitividad para los porcicultores chihuahuenses”, destacó la SDR.

Las y los productores interesados podrán presentar su documentación hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La convocatoria completa y sus anexos están disponibles en:

🌐 chihuahua.gob.mx/sdr

Para asesoría personalizada se habilitaron las líneas:

☎️ 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721.

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