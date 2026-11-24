Martes 24 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) puso en operación una nueva línea telefónica anticorrupción, mediante la cual la ciudadanía podrá denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la propia institución.

El anuncio fue realizado por Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, durante un evento celebrado este martes en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno.

El funcionario explicó que este mecanismo busca fortalecer la transparencia, facilitar la participación ciudadana y abrir nuevos canales de vigilancia sobre la actuación del personal de la dependencia.

“Esta línea, por supuesto, no sustituye a ninguna institución. Es un complemento. Es la Fiscalía abriéndose a ser vigilada”, expresó Loya Chávez durante la presentación.

Destacó que permitir a la ciudadanía conocer y señalar posibles irregularidades dentro de la institución constituye una herramienta para mejorar los mecanismos de control y las estrategias de combate a la corrupción.

Habilitan número para recibir denuncias

A partir de este martes quedó habilitado el número 614-439-00-19, a través del cual podrán reportarse presuntos actos de corrupción relacionados con funcionarios y personal al servicio de la Fiscalía.

La nueva herramienta funcionará como un canal complementario a los mecanismos institucionales existentes, con el propósito de facilitar la recepción de señalamientos ciudadanos sobre posibles conductas indebidas.

Con esta medida, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer la vigilancia interna y promover una mayor rendición de cuentas sobre el desempeño de sus servidores públicos.

La línea anticorrupción ya se encuentra disponible para recibir denuncias ciudadanas, aunque las autoridades no detallaron durante el anuncio los horarios de atención ni los procedimientos específicos para el seguimiento de los reportes.