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Jueves 28 de mayo de 2026

Lanzan “ENCES Conecta Digital” en alianza con McDonald’s para impulsar capacitación en Chihuahua

La Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, a través de ENCES, presentó este jueves el programa “ENCES Conecta Digital”, una alianza estratégica con McDonald’s enfocada en fortalecer la capacitación digital y el desarrollo de habilidades entre la ciudadanía.

Durante el evento, autoridades municipales y representantes de la empresa dieron a conocer que la iniciativa permitirá ofrecer acceso gratuito a la plataforma McCampus Comunidad, diseñada para brindar herramientas de aprendizaje y fortalecer competencias profesionales y laborales.

En el presidium participaron el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jesús Jordán; el subdirector de Desarrollo MiPyME, Héctor Armando Moriel; la directora de Comunicaciones Corporativas de Grupo San Francisco-McDonald’s, Alejandra Ugalde; así como la regidora presidenta de la Comisión de Fomento Económico, María Guadalupe Aragón.

Las autoridades destacaron que el programa busca ampliar las oportunidades de formación mediante herramientas digitales accesibles para jóvenes y ciudadanos interesados en mejorar sus capacidades laborales.

Asimismo, señalaron que esta colaboración entre iniciativa privada y gobierno representa un esfuerzo conjunto para fortalecer el desarrollo económico y la competitividad en la capital del estado.

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