Lanzan Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2026”

Jueves 15 de octubre de 2026

Con el objetivo de impulsar proyectos que fortalezcan los derechos, la inclusión y las oportunidades de las personas con discapacidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), lanzó la convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2026”.

El certamen contempla una bolsa de 300 mil pesos, distribuida de la siguiente manera: 150 mil pesos para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 50 mil para el tercero.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia, explicó que se busca reconocer propuestas innovadoras que contribuyan a eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los proyectos deberán entregarse en sobre cerrado en las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en calle Agustín Melgar 3703, colonia Nombre de Dios, con los datos completos de la persona participante.

Las bases pueden consultarse en la convocatoria oficial de la SDHyBC o solicitar información a los teléfonos (614) 429-33-00, extensiones 17922 y 17911.

Información del Gobierno del Estado.