Lanzan convocatoria para el primer Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua

Esta mañana se lanzó oficialmente la Convocatoria para la composición del primer Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua, iniciativa que busca abrir un espacio de participación directa para la ciudadanía, especialmente para las mujeres chihuahuenses. Las interesadas ya pueden inscribirse a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.

El lanzamiento estuvo encabezado por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Mónica Meléndez Ramírez; el secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón; la presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género, Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Blanca Patricia Ulate Bernal; así como por las regidoras del PRI, Rosa Carmona Carmona y Ana Lilia Orozco Ortiz.

Las ganadoras tomarán protesta en el 2026 durante una Sesión de Cabildo, donde recibirán un reconocimiento oficial por parte de la Presidencia Municipal.

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y participación en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, el análisis y resolución de problemáticas de igualdad de género, así como el fortalecimiento de acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Podrán participar mujeres de 18 años o más que sean residentes del Municipio de Chihuahua. Las postulantes deberán enviar una ponencia inédita de su autoría, enfocada en promover la reflexión sobre el bienestar de las mujeres y otros temas relacionados con la igualdad de género.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca que las mujeres de la ciudad tengan una voz más activa en la toma de decisiones y en la generación de políticas públicas que impacten directamente en su comunidad.

