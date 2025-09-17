Lanzan convocatoria para paneles solares en zona rural

Miércoles 17 de septiembre de 2025

La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio invita a los habitantes de las comunidades de los seccionales de Chihuahua a que sean parte de la convocatoria de “Paneles solares para los hogares de la zona rural”.

Esta convocatoria busca brindar un apoyo a las familias de la zona rural con la electrificación por medio de energía solar en sus hogares, lo que desfogara su gasto económico, además de ser una alternativa que es responsable con el medio ambiente.

Para ser acreedor a esta convocatoria es necesario cumplir con los requisitos como solicitud de apoyo mediante formato de solicitud; un estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Rural Municipal; la Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR; identificación oficial vigente, con domicilio en la zona rural del municipio de Chihuahua; comprobante de domicilio dentro del municipio de Chihuahua, de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de no contar con comprobante de domicilio, la persona solicitante deberá entregar un escrito en donde conste la razón por la cual no tiene acceso al mismo.

Estudio Paramétrico elaborado por personal de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Firmar aviso de privacidad entregado por el Departamento de Proyectos Productivos de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Comprobante de pago realizado en cualquier caja de Tesorería Municipal.

Acta de Entrega - Recepción (Anexo 03) entregada por la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Este programa es subsidiado, por lo que el Municipio aportará el 50 por ciento del costo total, mientras que el interesado tendrá que cumplir con el otro 50 por ciento.

La recepción de solicitudes será en el Departamento de Proyectos Productivos, ubicada en la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua, con dirección en calle Cuarta, número 3608, colonia Santa Rosa, a partir del martes 15 de julio, hasta agotar existencias. Lo anterior, en un horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los viernes

Conoce los requisitos y la convocatoria completa en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias o a través de las redes sociales oficiales. Para más información, comunícate al 072 o 614-20048-00, extensiones 2114 o 2115 o envía un correo electrónico: gerardo.escobar@mpiochih.gob.mx.