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Miércoles 28 de octubre de 2026

Lanzan en Chihuahua curso “IA Sin Humo” para aplicar inteligencia artificial en negocios

Emprendedores chihuahuenses anunciaron el curso “IA Sin Humo”, una capacitación enfocada en enseñar aplicaciones prácticas de inteligencia artificial para empresas y profesionistas, que se realizará el próximo 7 de noviembre en Torre Ascenso.

La iniciativa es impulsada por Renkiso, firma chihuahuense especializada en consultoría e ingeniería tecnológica, y está dirigida principalmente a personas que comienzan a incorporar inteligencia artificial en sus actividades profesionales.

El programa abordará herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini, con aplicaciones que van más allá de las funciones básicas de conversación.

Entre los temas se encuentran la generación de textos, imágenes y videos, automatización de tareas, seguridad de la información, costos de las plataformas, aplicación de IA en sistemas de software y estrategias para mejorar la presencia de negocios en búsquedas impulsadas por inteligencia artificial.

La capacitación incluye una jornada presencial, cinco clases en línea y la posibilidad de continuar con sesiones mensuales de acompañamiento durante seis meses.

De acuerdo con los organizadores, el curso tiene un costo regular de 3 mil pesos, con un apartado de 300 pesos, y una tarifa promocional de 2 mil 550 pesos para quienes liquiden antes del 31 de octubre. El acompañamiento posterior tiene un costo anunciado de 600 pesos mensuales.

Renkiso señaló que uno de los objetivos es que los participantes aprendan a identificar qué procesos pueden automatizar, cuáles herramientas pueden implementar directamente y cuándo resulta necesario recurrir a apoyo especializado.

La propuesta busca acercar el uso práctico de la inteligencia artificial al sector empresarial de Chihuahua, especialmente a emprendedores y profesionistas que desean incorporar estas tecnologías sin necesidad de contar con conocimientos avanzados de programación.

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