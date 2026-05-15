Lanzan página “Yo con Maru” en respaldo a la gobernadora tras polémica por operativo

Viernes 15 de mayo de 2026

En medio de la controversia que enfrenta la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto involucramiento de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, simpatizantes lanzaron una página web de respaldo político bajo el nombre “Yo con Maru”.

El sitio, identificado como yoconmaru.mx/yoconmexico, comenzó a circular en redes sociales y contiene un mensaje de apoyo hacia la mandataria estatal, en el que se afirma que respaldar a Maru Campos “es defender el futuro de Chihuahua y de todo México”.

La plataforma incluye un formulario en el que ciudadanos pueden registrar su nombre, correo electrónico y número telefónico para integrarse a una lista de apoyo político.

En el contenido también se hace referencia directa al operativo contra el crimen organizado realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades aseguraron toneladas de precursores químicos y metanfetaminas.

Además, el mensaje publicado en el portal acusa a integrantes de Morena de impulsar ataques políticos contra la gobernadora e incluso de promover un posible juicio político en su contra.

La polémica surgió luego de los cuestionamientos sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo, tema que ha generado debate en el ámbito político estatal y nacional.