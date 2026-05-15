El Estado

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 15 de mayo de 2026

Lanzan página “Yo con Maru” en respaldo a la gobernadora tras polémica por operativo

En medio de la controversia que enfrenta la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto involucramiento de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, simpatizantes lanzaron una página web de respaldo político bajo el nombre “Yo con Maru”.

El sitio, identificado como yoconmaru.mx/yoconmexico, comenzó a circular en redes sociales y contiene un mensaje de apoyo hacia la mandataria estatal, en el que se afirma que respaldar a Maru Campos “es defender el futuro de Chihuahua y de todo México”.

La plataforma incluye un formulario en el que ciudadanos pueden registrar su nombre, correo electrónico y número telefónico para integrarse a una lista de apoyo político.

En el contenido también se hace referencia directa al operativo contra el crimen organizado realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades aseguraron toneladas de precursores químicos y metanfetaminas.

Además, el mensaje publicado en el portal acusa a integrantes de Morena de impulsar ataques políticos contra la gobernadora e incluso de promover un posible juicio político en su contra.

La polémica surgió luego de los cuestionamientos sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo, tema que ha generado debate en el ámbito político estatal y nacional.

Cambio de transformadores de CFE dejará sin luz a más de 5 mil personas en zonas rurales de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian presiones a brigadistas de Morena para asistir a “Marcha por la Paz”

Detectan presunto lavado de casi 10 mil millones de pesos en México

Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral

Harry y Meghan producirán película sobre Afganistán para Netflix
Iniciará juicio contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, el próximo 1 de junio
Vinculan a proceso por violación a presunto implicado en doble homicidio afuera de bar en Chihuahua
Chihuahua, entre los destinos preferidos por turistas chinos en México
Erika “N” asegura que feminicidio de Carolina fue un “accidente”
Denuncian presiones a brigadistas de Morena para asistir a “Marcha por la Paz”
Buscan inmortalizar el “Verano Caliente de 1986” en el Congreso de Chihuahua
Cae empleada bancaria por presunto fraude millonario a adultos mayores en Nuevo León

Municipios

Más Noticias

Toros asegura la serie ante Dorados tras imponerse 6-1 en Tijuana
Dorados de Chihuahua afina detalles y va por el título en el arranque del Estatal 2026
Inaugura Marco Bonilla ampliación del CEDEFAM Vida Digna