Lanzan plataforma de firmas para exigir “Libertad para César Jáuregui”

Lunes 19 de octubre de 2026

Una plataforma digital denominada “Libertad para César Jáuregui” comenzó a recabar firmas en respaldo al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, luego de su detención y traslado al penal federal del Altiplano.

La iniciativa aparece alojada directamente en el sitio de César Jáuregui y utiliza como principal consigna “No al abuso de poder con fines políticos”, acompañada del llamado “¡Únete!”.

“La meta no es un número: es que firmen todos los ciudadanos libres”, señala la página, que solicita nombre, apellido, número de WhatsApp y correo electrónico a quienes decidan adherirse: https://cesarjauregui.com.mx/libertad .

La campaña surge horas después de que un juez de control determinara que Jáuregui podía enfrentar en libertad el proceso estatal relacionado con el caso El Pinal, imponiéndole medidas como la entrega de pasaporte y visa, la prohibición de salir de Chihuahua y de mantener contacto con testigos, además de la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.

Sin embargo, al concluir esa audiencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión federal en su contra por el presunto delito de traición a la patria, por lo que posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. La Jornada

La aparición de la plataforma representa una nueva vertiente de la movilización en respaldo al exfiscal, trasladando a internet las expresiones de apoyo que han comenzado a surgir después de su detención.

El señalamiento de un supuesto “abuso de poder con fines políticos” corresponde a los promotores de la campaña y no constituye una determinación judicial. Los procesos contra Jáuregui continúan abiertos y corresponderá a los tribunales resolver su situación jurídica.