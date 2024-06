Las frutas y verduras presionan la inflación

Martes 25 de junio de 2024

La inflación continuó sin dar tregua en la primera mitad de junio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.21%, y con ello, la inflación general anual se ubicó 4.78 por ciento.

De esta manera, la inflación se volvió a acelerar luego de que en la segunda quincena de mayo se ubicara en 4.59 por ciento

Los precios de los alimentos continúan siendo el principal factor que presionan la inflación, pues se ubicó en 6.02% en la primera mitad de junio, desde el 5.76% de la quincena previa.

A su interior, las frutas y verduras se ubicaron en 17.28%, desde 17.12% previo, y lleva todo el año marcando una tasa anual de doble dígito.

Por productos y a tasa anual, las frutas y verduras que más presionaron la inflación fueron el chayote (101.44%), el tomate verde (44.09%), el chile poblano (38.26%), el chile serrano (36.48%) y el aguacate (35.88%).

Las estadísticas del organismo público indica que el índice de precios subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4.17% a tasa anual.

Por su parte, el índice de precios no subyacente, que incluye los productos cuyo precio es más volátil y las tarifas autorizadas del gobierno, tuvo un crecimiento de 6.73% a tasa anual.

Entre los genéricos que más incidieron en el avance de la inflación durante las primeras dos semanas de junio, a tasa quincenal, destacan el chayote, con un incremento de 79.25%; la naranja con un aumento de 19.29%, en tanto que el plátano se encareció 11.20 por ciento.

Los analistas de Citibanamex proyectaron que la inflación general anual aumente ligeramente en la próxima quincena, antes de reanudar una trayectoria gradual a la baja en el tercer trimestre de 2024.

Como riesgos al alza para la inflación destacamos un componente de servicios más persistente de lo proyectado y precios de los productos agropecuarios mayores a los estimados”.

Como riesgos a la baja, mencionaron a los que se derivarán de una desaceleración más profunda de la actividad económica, por lo tanto, más o menos equilibrados.

En este contexto, para el cierre de 2024 proyectaron que la inflación general alcance 4.4% anual, con una inflación subyacente en 4.5 por ciento.

Mientras que para 2025 estimaron la inflación general y subyacente en 3.9% y 3.8%, respectivamente.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), estimó que un menor crecimiento económico en el segundo semestre del año contribuya a que se moderen algo más los precios y que, en particular, la inflación en servicios empiece a ceder.

No obstante, advertimos que el proceso no será lineal y es altamente probable que la inflación no baje del 4.00% hasta 2025”, apuntó.

No habrá recortes a la tasa

Los analistas de Citibanamex mantuvieron su expectativa de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios la tasa de referencia, en 11.00%, durante su reunión de política monetaria de este jueves 27 de junio.

Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Banorte, consideró que el banco central mantendrá un tono de cautela y prudencia.

Pensamos que la Junta de Gobierno optará por dejar la tasa de referencia sin cambios en 11.00% en su reunión de este jueves”, coincidió.

PERSPECTIVAS DE BANXICO

A finales de mayo pasado, el Banco de México (Banxico) ajustó al alza la trayectoria esperada para la inflación general tanto para 2024 como 2025.

En el informe trimestral, enero-marzo 2024, dijo que espera que la inflación general converja a la meta de 3.00% en el cuarto trimestre de 2025, dos trimestre después de lo previsto en el informe previo.

El pronóstico puntual es que la inflación cierre el año en 4.0%, frente al 3.5% del informe previo, mientras que para el cierre de 2025 se ubiqué en 3.0 por ciento.