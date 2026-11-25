Miércoles 25 de noviembre de 2026

Una investigación de Latinus, señaló que un contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar una central solar en Sonora terminó en manos de una empresa vinculada con Jack Landsmanas, exjefe de la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Según el reportaje, la CFE adjudicó el contrato a San Luis Río Colorado Ingeniería. Diez días después, la empresa pasó a manos de Pantera Infraestructura, compañía de Aby Lijtszain, a quien la investigación identifica como socio de Landsmanas.

El medio también señaló que Katya Somohano, directora de Pantera Infraestructura, asesoró a González en temas eléctricos.

El proyecto Solitario contempla una central fotovoltaica de 200 megavatios. Especialistas citados en la publicación estimaron que construir una planta de esa capacidad requeriría una inversión cercana a 300 millones de dólares. La cifra corresponde a una estimación de inversión.